Отправлено: - 11:31

Ильяс:

Нас уже не спрашивают, нам чётко дали понять, либо турки идут на йух, либо в каждую ТЭЦ по герани, и все обратно в юрты. Что непонятно?

Цитата:можно ссылку где нам так четко дали понять?что прям в каждую тэц по герани запустят?))а то мне кажется российские власти оборзевшие потерявшие нюх дворовые пацаны конечно но даже они понимают что такое говорить и даже ДАВАТЬ ПОНЯТЬ ближайшему соседу которому они выводят свою промышленность это за гранью)мы же тоже можем ответитьне геранью конечно КУДЫ НАМ? а героином к примеруперестанем на узбекской границе хлопать наркоторговцев а прямо будем сопровождать их до лесопосадок россииблаго граница вообще не охраняется) а где героин там и бармалеи афганские и узбекские поедут им у нас ловить нечего а в россии им вольготно))