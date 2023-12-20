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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:41
Цитата:
Почему они там, что их побудило "убивать чужих детей?
Цитата:
Твои племянники "убивают чужих детей" за меня? Срочно отзови их, я не намеревался "убивать чужих детей"!
И можешь дальше топить, но только за себя. Потому что твои племянники, прочитав что ты тут пишешь - плюнули бы тебе в глаза, за "убийство чужих детей".
111:
Ты же не на фронте, как моих два племяша..
Ты же не на фронте, как моих два племяша..
Почему они там, что их побудило "убивать чужих детей?
Цитата:
111:
Нормально, когда за тебя другие погибают или пропадают без вести..
Нормально, когда за тебя другие погибают или пропадают без вести..
Твои племянники "убивают чужих детей" за меня? Срочно отзови их, я не намеревался "убивать чужих детей"!
И можешь дальше топить, но только за себя. Потому что твои племянники, прочитав что ты тут пишешь - плюнули бы тебе в глаза, за "убийство чужих детей".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:43
Цитата:
Твоими словами - продолжай гадить всем и вся, в том числе своим родным, не забывая осуждать их за то, что "убивают чужих детей".
111:
А вы и дальше призывайте чужих сыновей идти на войну
А вы и дальше призывайте чужих сыновей идти на войну
Твоими словами - продолжай гадить всем и вся, в том числе своим родным, не забывая осуждать их за то, что "убивают чужих детей".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:45
Дел
[Исправлено: Мишаня, 20.12.2023 - 10:46]
[Исправлено: Мишаня, 20.12.2023 - 10:46]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:52
Цитата:
А у тез украинцев, которых пошли убивать, и убивают, нет родителей или как?у их отцов нет детей?
Там что, клоны какие то?
Мишаня:
Потому что твои племянники, прочитав что ты тут пишешь - плюнули бы тебе в глаза, за "убийство чужих детей".
Потому что твои племянники, прочитав что ты тут пишешь - плюнули бы тебе в глаза, за "убийство чужих детей".
А у тез украинцев, которых пошли убивать, и убивают, нет родителей или как?у их отцов нет детей?
Там что, клоны какие то?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:53
Цитата:
Ну вот.
Этого и следовало ожидать.
Моими племянниками..
Чужими жизнями, питаются наши патриоты..
Главное да, форум, война это не их..
Мишаня:
Твоими словами
Твоими словами
Ну вот.
Этого и следовало ожидать.
Моими племянниками..
Чужими жизнями, питаются наши патриоты..
Главное да, форум, война это не их..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:58
Цитата:
А ты не прыгай в сторону. Твои племянники пошли "убивать чужих детей". Украинцы естественно уничтожают противника.
Цитата:
Заметь, твои племянники "убивают чужих детей". Не я, не мои родные. И ты обвиняешь меня в действиях своих племянников, воюющих с братским народом? Марик - ты уникум этого форума! Л-логика!
111:
А у тез украинцев, которых пошли убивать, и убивают, нет родителей или как?у их отцов нет детей? Там что, клоны какие то?
А у тез украинцев, которых пошли убивать, и убивают, нет родителей или как?у их отцов нет детей? Там что, клоны какие то?
А ты не прыгай в сторону. Твои племянники пошли "убивать чужих детей". Украинцы естественно уничтожают противника.
Цитата:
111:
Ну вот. Этого и следовало ожидать. Моими племянниками..
Ну вот. Этого и следовало ожидать. Моими племянниками..
Заметь, твои племянники "убивают чужих детей". Не я, не мои родные. И ты обвиняешь меня в действиях своих племянников, воюющих с братским народом? Марик - ты уникум этого форума! Л-логика!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 11:59
Цитата:
Да, война - не твое. В отличии от твоих родных.
111:
Главное да, форум, война это не их..
Главное да, форум, война это не их..
Да, война - не твое. В отличии от твоих родных.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:03
Цитата:
Ну один делает это осознано.
Моя сеструха, ее родная тут и братан, которому Путин подарил дом за ребенка, они истинные патриоты России.
Он и учился в лётном убивать.
И родители еще с 2014го года говорят что украинцы это их враги, хотя моего хлюпенького братана в этой Дружбе защищали именно огромные хохлы, его кенты.
Но вот стали они врагами как то..
Но вот этого пацана жаль конечно.
Этого ни за что отправили убивать чужих детей, которые да, убили вероятно его, но на своей земле в луганской области.
Не в России..
Мишаня:
Заметь, твои племянники "убивают чужих детей".
Заметь, твои племянники "убивают чужих детей".
Ну один делает это осознано.
Моя сеструха, ее родная тут и братан, которому Путин подарил дом за ребенка, они истинные патриоты России.
Он и учился в лётном убивать.
И родители еще с 2014го года говорят что украинцы это их враги, хотя моего хлюпенького братана в этой Дружбе защищали именно огромные хохлы, его кенты.
Но вот стали они врагами как то..
Но вот этого пацана жаль конечно.
Этого ни за что отправили убивать чужих детей, которые да, убили вероятно его, но на своей земле в луганской области.
Не в России..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:05
Цитата:
Да конечно не мое.
Не готов идти за Путина или Назарбаева например, и идти убивать детей своих соседей, захватывая для олигархов очередной кусок земли, будь то узбеки или кыргызы.
Мишаня:
Да, война - не твое. В отличии от твоих родных.
Да, война - не твое. В отличии от твоих родных.
Да конечно не мое.
Не готов идти за Путина или Назарбаева например, и идти убивать детей своих соседей, захватывая для олигархов очередной кусок земли, будь то узбеки или кыргызы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:08
Цитата:
Вот поэтому я и говорю - не плети в свои аргументы родных. Не создавай "массовость" своей позиции за счет родных, им, возможно, за твои посты стыдно. Только и всего. Пости УНИАН со своими проукраинскими комментариями и топи за себя и от себя.
111:
Ну один делает это осознано.
Ну один делает это осознано.
Вот поэтому я и говорю - не плети в свои аргументы родных. Не создавай "массовость" своей позиции за счет родных, им, возможно, за твои посты стыдно. Только и всего. Пости УНИАН со своими проукраинскими комментариями и топи за себя и от себя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:10
Цитата:
А если вторгнется противник в пределы твоей Родины? Будешь искать аргументы, за кого ты воюешь?
111:
Да конечно не мое. Не готов идти за
Да конечно не мое. Не готов идти за
А если вторгнется противник в пределы твоей Родины? Будешь искать аргументы, за кого ты воюешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:15
Цитата:
Да мы с ними о политике не говорим.
Они с России приезжали недавно, они знают, что я противник войны, они за.
Отец радуется как ребенок, что их сын сирийцев мочил, теперь других.
Но мы не говорим на эти темы.
Они русские, я казах.
Но вот этого жаль, что так подло, со срочной службы отправили погибать за безумца.
Мишаня:
Не создавай "массовость" своей позиции за счет родных,
Не создавай "массовость" своей позиции за счет родных,
Да мы с ними о политике не говорим.
Они с России приезжали недавно, они знают, что я противник войны, они за.
Отец радуется как ребенок, что их сын сирийцев мочил, теперь других.
Но мы не говорим на эти темы.
Они русские, я казах.
Но вот этого жаль, что так подло, со срочной службы отправили погибать за безумца.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:17
Цитата:
Хм..
Если, если..
В Россию кто то вторгался?
Ты даже целей войны не знаешь.
А задаешь какие то глупые вопросы, Если..
Если бы у бабушки был орган на три известные буквы как говорится..
А если пришельцы вторгнуться, а если мамонты нападут..
Да миллионы Если..
Что, мне на каждое Если отвечать?
Мишаня:
А если вторгнется противник в пределы твоей Родины?
А если вторгнется противник в пределы твоей Родины?
Хм..
Если, если..
В Россию кто то вторгался?
Ты даже целей войны не знаешь.
А задаешь какие то глупые вопросы, Если..
Если бы у бабушки был орган на три известные буквы как говорится..
А если пришельцы вторгнуться, а если мамонты нападут..
Да миллионы Если..
Что, мне на каждое Если отвечать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:28
Цитата:
Потому что боишься сам себе признаться в своей слабости.
Целей нынешнего конфликта я не знаю, только из официоза, но развернись ситуация вторжением в РФ, я бы не сидел на форуме. В регулярную не возьмут, потому как "...да, заболевание получено в период прохождения военной службы", но по-любому "если" - не буду искать аргументов что и зачем.
Цитата:
111:
111:
Что, мне на каждое Если отвечать?
Что, мне на каждое Если отвечать?
Потому что боишься сам себе признаться в своей слабости.
Целей нынешнего конфликта я не знаю, только из официоза, но развернись ситуация вторжением в РФ, я бы не сидел на форуме. В регулярную не возьмут, потому как "...да, заболевание получено в период прохождения военной службы", но по-любому "если" - не буду искать аргументов что и зачем.
Цитата:
111:
если пришельцы вторгнуться, а если мамонты нападут..
если пришельцы вторгнуться, а если мамонты нападут..
111:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.12.23 - 12:40
Цитата:
Ну вот, Я бы, Если бы..
Целей не знаем..
Так за что потеряли моего племяшку, если целей не было, если на его семью под Челябинском никто не нападал?
Мишаня:
Целей нынешнего конфликта я не знаю, только из официоза, но развернись ситуация вторжением в РФ, я бы
Целей нынешнего конфликта я не знаю, только из официоза, но развернись ситуация вторжением в РФ, я бы
Ну вот, Я бы, Если бы..
Целей не знаем..
Так за что потеряли моего племяшку, если целей не было, если на его семью под Челябинском никто не нападал?
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