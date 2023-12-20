Отправлено: - 11:41

111:

Ты же не на фронте, как моих два племяша..

111:

Нормально, когда за тебя другие погибают или пропадают без вести..

Цитата:Почему они там, что их побудило "убивать чужих детей?Цитата:Твои племянники "убивают чужих детей" за меня? Срочно отзови их, я не намеревался "убивать чужих детей"!И можешь дальше топить, но только за себя. Потому что твои племянники, прочитав что ты тут пишешь - плюнули бы тебе в глаза, за "убийство чужих детей".