Подменял номера на казахстанские: КНБ задержал подозреваемого в содействии иностранным телефонным мошенникам
Отправлено: 19.12.23 - 15:46
По версии следствия, подозреваемый оказывал услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для мошеннических действий. Дело расследуют по статье о создании, использовании или распространении вредоносных компьютерных программ. Читать новость
иностранные злоумышленники с кой страны? кого обидеть боитесь? украинские злоумышленники под кураторством СБУ тут работают? пишите прямо
офис в селе Ракитное под Киевом и еще один офис в центре города Сумы, там они и сидят и россияне упорно не бьют туда вот прям упорно. Понимая что их деятельность выгодна российской стороне нет хуже врага для общественного мнения чем неуемная деятельность ОПГ работающих в спарке со спецслужбами все себе на бронежилеты собирают в ущерб общественному мнению населения нашей страны. Считают раз Токаев с Путиным ручкается то казахстан для них законная цель для махинаций а страдают в итоге в первую очередь свои же граждане украины которым теперь лишний раз никто гум помощь не отправит помня как их мошенники наших бабушек грабят
Мишаня: Научите бабушек и дедушек отвечать по-казахски.
ну казахские бабушки и дедушки и так отвечают по казахски а с русскими и остальными бабушками что делать? быстро вести их на курсы телефонного казахского? да и не помогает это на том конце уже свободно по казахски шпарят еще на чистом литературном без примесей наняли наших идиотов кто басе поддерживает и сидят своих же разводят
единственная рекомендация ВООБЩЕ НЕ БРАТЬ незнакомые номера или установить приложение которое будет указывать спамные телефонные звонки мошенников потому что сейчас ходит информация что мошенники приноровилась записывать ваши голоса во время разговора и через нейронку звонить вашим престарелыми родственникам представляясь вами и что вас в полицию забрали или авария случилась для чего срочно необходимы деньги. Не удивлюсь при этом что параллельно этим же занимается ФСБ настырно ГЭкая и ШОкая в трубку чтобы у вас не оставалось сомнений кто вам звонит. В общем полноценная война за наши ресурсы пока еще человеческие уже идет
а кто сливает все необходимые данные на наших граждан? правильно банки с них и надо начинать чистку пока пару банков наше население не сожгет утечки у них не прекратятся
А кого он сдаст? Украинских мошенников? Наши туда даже запрос не будут делать. А если и сделают то выхлопа будет ноль. В стране хаос. Президент не че не контролирует, все жители че хотят то и делают у каждого второго дома граната лежит на всякий случай
излишне громко сказано. одни нечестные люди изымают у других нечестных людей денежные средства. в моем понимании это все-равно что например пьяная междусобойная поножовщина двух алкашей. любой исход будет отличным вариантом. но кстати да, у всяких названивающих лиц зачастую жуткий акцент, мне аж прямо смешно становится.
Карачун: одни нечестные люди изымают у других нечестных людей денежные средства. в моем понимании это все-равно что например пьяная междусобойная поножовщина двух алкашей.
не пойму это вы наших бабушек с алкашами сравнили? или делаете знак равенства между пенсионеркой и здоровым лбом который сидит на телефоне и выкачивает бабки с доверчивых людей вместо того чтобы на фронт идти? Цитата:
Мишаня: Но живя в РК можно и выучить несколько продложений на казахском и не титульным нациям
выше написал же что они уже приноровились и на казахском работать Цитата:
Мишаня: С какой целью гхекать и шокать - чтобы абонент отправил деньги не в РФ, а в Украину? Лишь бы кому что ли?
с целью полной дискредитации украины если изначально мошенников трудно было определить по нац принадлежности так как работали и украинцы и россияне с зон то в последнее время участились факты что мошенник настырно шокает и гэкает в трубку что не может не вызвать подозрений на то что от имени украинских мошенников тут уже и российские начали работать, от имени зеленского же у них хватило ума названивать оппозиционерам, даже актера подрядили а деньги кстати и не известно куда уходят, может они в сбербанке складируются Цитата:
Мишаня: Заодно пару госудаственных структур сожгите типа налоговой, МВД. Да и сотовых операторов не обойдите стороной.
ну за сожжение мвд тут расстрел на месте сразу) а вот сотовые операторы в ту же корзину как и банки по уровню слива данных
Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать