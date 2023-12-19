Отправлено: - 09:57

Vit:

Зачем переименовали, непонятно.

Цитата:Идея Архимеда: - зачем ??- это только ему известно- смею предположить:- город- значит финансирование увеличивается - можно бабла срубить побольше, да и учителей кинуть на "сельские" -25 % надбавку.Цитата://Больше 50 дней шли дожди,//Вот эта цифра ближе к правде, а то наш профильный Минсельхоз ВРЁТ, что дожди прошли то всего около 20 дней.И врёт с целью не ПОМОГАТЬ фермерам, не обьявлять режим ЧС - мол всё хорошо, и мы контролируем ситуация, хотя как раз всё НАОБОРОТ.Цитата://на саму песко-соляную смесь денег не жалеют.//Что то не было видно в прошедший гололёд 4 декабря ( в этот день я ехал в город) на трассе - ни нового пескоразбрасывателя , ни самой посыпанной песко-соляной смеси, на которую они якобы не жалеют денег.