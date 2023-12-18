Ну да, z-патриоты дружно исчезли.. Блин, я не зетчик, не патриот Путина, но за него воюют мои близкие, погибают. Ау! А как же те, кто гонит 19ти летних чужих сыновей на убой, хоть один из их близких пошел на СВО? Можно сколь угодно забалтывать тему, но результат один. Сидят спокойно в тылу и рассуждают о том, как нужно жизнями моих детей, денацифицировать Авдеевку или Бахмут.. Это Безумие..
У кого то сын, племянник, идет погибать за псевдопатриотов, которые хотят войны, а кто то боится за слова на форуме, которые строчит с горячего от тела дивана за уничтожение чужими детьми Украины, посылая тех в ад с остервенелыми криками Крымнаш...
111: Сидят спокойно в тылу и рассуждают о том, как нужно жизнями моих детей, денацифицировать Авдеевку или Бахмут.. Это Безумие..
На форуме ранее было много сказочных патриотов, которые насмотревшись пропаганды говорили, что всю Украину захватят за десять дней, Китай нападёт на Тайвань, долларов США в обиходе не будет и.т.д. Кого только не было, полушишечник Викториан, тоже говорил якобы на пол силы воюют, вот-вот крах Украине наступит, Рождённый в СССР в том же русле. Скептик вообще удивлял, якобы до конца года с Украиной разберутся, далее подумают идти на Запад или нет, если пойдут тогда в следующем году и с Европой разберутся.
Из-за такой повсеместной риторики, Великобритания заявила, что если положение в Украине будет катастрофической, тогда введут свои войска. На днях начали пугать финнов, для чего? Чтобы сказочные патриоты прихватили и начали всех вокруг пугать, сеять панику. Различные эксперты отмечают, что военная операция, война будет длится долгое время и экономика двух стран будет истощаться.
Ниже по ссылке доктор наук Игорь Липсиц отмечает, что ресурсы России действительно истощаются, цены на продукты будут дальше расти, повышаться налоги, инфляция более 50% и будет увеличиваться и.т.д. Санкции не снимут, более того, в феврале 2024 года, конфискуют замороженные активы РФ в эквиваленте более 300 миллиардов долларов США. Указанную сумму передадут Украине, если сейчас Россия на будущий год треть бюджета заложила на вооружение, с секретными частями ещё больше. Будет страдать социальная сфера, инфраструктура изнашивается, на дотаций, субсидий. инвесторов в связи с введёнными санкциями не приходиться надеется. Эксперты Высшей Школы Экономики отмечают, что в РФ к 2100 году останется 67 миллионов человек, мол нужно ежегодно завозить по 300 000 мигрантов, также в видео отмечается.
зря они быкова и акунина книги отменили отмени персону зачем его книги то отменять? любой запрет вызывает еще более сильную тягу к прочтению ну продавали бы их книги под их настоящими именами зильбельтруд и чхарташвили с припиской на обложке что они там наговорили фейковому зеленскому про русских часть читателей сразу бы отказалось такое покупать
а вообще в россии как в позднем совке идеологи очень глупы на западе диктатура уже дальше пошла вместо прямого запрета там власти делают так что с тобой просто стыдно будет здороваться или читать тебя для этого у власти есть прикормленные титушки в виде лгбт активистов, различных фемок и либералов и сми сказал что то против власти или олигархата? окей завтра тебе припишут изнасилование 100 летней давности, разгонят шумиху что даже друзьям с тобой будет стыдно общаться потому что заклюют сказал что то против активистов? все твои книги мы у тебя отбираем, прав у тебя на них нет, никуда тебя не приглашаем даже на встречи с читателями и зрителями фильма снятым по твоей книге и вообще иди вон, как поступили с автором гарри поттера 1937 год типичный с врагами народа
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