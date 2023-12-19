Отправлено: - 11:09

независимость Казахстана - это лишь формальность, а юридических оснований для это не существует.

[Исправлено: 111, 19.12.2023 - 11:11]

Цитата:Сепаратизм некоторых "активистов" Костаная порой зашкаливает.И призыв встать на колени..Как он мне писал, чтобы мы склонили головы перед депутатами квартиросдатчиками, так и тут..Но есть люди, которые не встают на колени, по себе людей не судят.Кто то живет на коленях, а кто то гордо идет вперед, не смотря на то, как много падающих, ноющих и смиренных..