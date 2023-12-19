Отправлено: - 21:12

Vit:

А если и сделают то выхлопа будет ноль. В стране хаос. Президент не че не контролирует,

Vit:

А кого он сдаст? Украинских мошенников?





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=50925 За последние три года в Казахстане зарегистрировали 59 тысяч фактов интернет-мошенничества с ущербом на сумму порядка 43 млрд тенге.Источник:

Цитата:Смешно читать!Об этом вам по зомбоящику рассказали путинойды?Цитата:... и тут вы всё знаете? прямо уморил фантаст...Цитата:важная птица попалась! дальше дело техники..не завидую парнишке.