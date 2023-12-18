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Сидят спокойно в тылу и рассуждают о том, как нужно жизнями моих детей, денацифицировать Авдеевку или Бахмут.. Это Безумие..

Цитата:На форуме ранее было много сказочных патриотов, которые насмотревшись пропаганды говорили, что всю Украину захватят за десять дней, Китай нападёт на Тайвань, долларов США в обиходе не будет и.т.д. Кого только не было, полушишечник Викториан, тоже говорил якобы на пол силы воюют, вот-вот крах Украине наступит, Рождённый в СССР в том же русле. Скептик вообще удивлял, якобы до конца года с Украиной разберутся, далее подумают идти на Запад или нет, если пойдут тогда в следующем году и с Европой разберутся.Из-за такой повсеместной риторики, Великобритания заявила, что если положение в Украине будет катастрофической, тогда введут свои войска. На днях начали пугать финнов, для чего? Чтобы сказочные патриоты прихватили и начали всех вокруг пугать, сеять панику. Различные эксперты отмечают, что военная операция, война будет длится долгое время и экономика двух стран будет истощаться.Ниже по ссылке доктор наук Игорь Липсиц отмечает, что ресурсы России действительно истощаются, цены на продукты будут дальше расти, повышаться налоги, инфляция более 50% и будет увеличиваться и.т.д. Санкции не снимут, более того, в феврале 2024 года, конфискуют замороженные активы РФ в эквиваленте более 300 миллиардов долларов США. Указанную сумму передадут Украине, если сейчас Россия на будущий год треть бюджета заложила на вооружение, с секретными частями ещё больше. Будет страдать социальная сфера, инфраструктура изнашивается, на дотаций, субсидий. инвесторов в связи с введёнными санкциями не приходиться надеется. Эксперты Высшей Школы Экономики отмечают, что в РФ к 2100 году останется 67 миллионов человек, мол нужно ежегодно завозить по 300 000 мигрантов, также в видео отмечается.Подробнее здесь: