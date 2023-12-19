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≡ На 7 млрд тенге больше - Как будет развиваться транспортная инфраструктура Костанайской области в 2024 году?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48227
На 7 млрд тенге больше - Как будет развиваться транспортная инфраструктура Костанайской области в 2024 году?
Отправлено: 19.12.23 - 23:13
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На улучшении дорог в этом году потратили 41 млрд тенге. В 2024 году выделят 48 млрд тенге, а также установят еще 4 единицы автовесов. На брифинге также отметили, что дорожно-транспортная инфраструктура области "столкнулась с серьезными вызовами".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13755
Re: На 7 млрд тенге больше - Как будет развиваться транспортная...
Отправлено: 19.12.23 - 23:13
#1
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Цитата:
Сейчас такие автовесы установлены только на 5 км трассы Затобольск-Сарыколь-Сергевка.

И все таки он у всех в голове Затобольск. Все кто родился в костнайском районе он таким и останется. Зачем переименовали, непонятно. Ещё и каких то левых аксакалов пригласили на голосовалку.
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