Отправлено: - 23:13

Сейчас такие автовесы установлены только на 5 км трассы Затобольск-Сарыколь-Сергевка.

Цитата:И все таки он у всех в голове Затобольск. Все кто родился в костнайском районе он таким и останется. Зачем переименовали, непонятно. Ещё и каких то левых аксакалов пригласили на голосовалку.