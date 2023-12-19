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На 7 млрд тенге больше - Как будет развиваться транспортная инфраструктура Костанайской области в 2024 году?
На 7 млрд тенге больше - Как будет развиваться транспортная инфраструктура Костанайской области в 2024 году?
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