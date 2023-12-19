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≡ А была ли она, Независимость?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48226
А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 10:26
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Давеча смотрел по телевизору посредством Ютуб-канала - интервью депутата Госдумы РФ Евгения Федорова журналисту Гульнаре Бажкеновой канала Орда.кз. Суть интервью свелась к тому, что независимость Казахстана - это лишь формальность, а юридических оснований для это не существует.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14523
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 10:26
#1
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Цитата:
Короче, пришло время ответить за свои дела

Источник:


провокация чистой воды
очень жаль что редакция НГ пошла на поводу у провокатора (не буду утверждать на работе у какой спецслужбы он состоит) но факт остается фактом
раз за разом автор расширяя окно овертона проверяет меры допустимого что он может тут писать
жду когда он уже напишет что необходимо отдать 1/3 территории, лишь бы не было так как на украине
напишет же?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34507
А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 11:09
#2
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Цитата:
независимость Казахстана - это лишь формальность, а юридических оснований для это не существует.


Сепаратизм некоторых "активистов" Костаная порой зашкаливает.
И призыв встать на колени..
Как он мне писал, чтобы мы склонили головы перед депутатами квартиросдатчиками, так и тут..
Но есть люди, которые не встают на колени, по себе людей не судят.
Кто то живет на коленях, а кто то гордо идет вперед, не смотря на то, как много падающих, ноющих и смиренных..

[Исправлено: 111, 19.12.2023 - 11:11]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6535
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 12:43
#3
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Федоров сказал буквально так: не надо вступать в союзники с нашими геополитическими конкурентами. Можно мысль добавить уважением русскоязычных и славян. Надеюсь у нас не притаились последователи Бандеры, однако шовинистов, нацистов, прозападников и прочих элементов у нас достаточно. Короче, есть уже первые звоночки, лишь бы руководство страны не стала на путь Украины
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1342
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 14:52
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
руководство страны

Уж если мы выбрали чья атомная станция будет у нас строится и чьим ядерным топливом питаться,то вектор уж точно понятен. И никакие бумаги и соглашения не заменят элементы в АЭС. И про Независимость можно точно забыть,тк станцию рубильником не остановить.Да и сколько в мире по настоящему Независимых стран?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14523
А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 15:55
#5
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Цитата:
Сабыр:
бумаги и соглашения не заменят элементы в АЭС. И про Независимость можно точно забыть,тк станцию рубильником не остановить.

ну да американцы магнитку строили и челябинский тракторный в ссср, значит ссср был не независимой страной а зависимой почти полностью от американского капитала и инженерной мысли и в войну без ленд лиза не выкарабкались бы и послевоенный голод без канадской пшеницы не победили а уж при распаде без ножек буша вообще никуда) а все прыгали на США пытаясь что то доказать и сейчас пытаются доказать что они держава а не колония западных и китайских олигархов))

нет полностью независимых стран кроме США и Британской империи согласен
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21269
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 20:33
#6
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Цитата:
Соответственно вспомнят ВСЁ: закрытие русских школ, переименования городов, посёлков и улиц, и далее, далее.

И непереводимые ценники ради несуществующей ажеки-контрстрайщицы :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13752
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 20:36
#7
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Люблю мониторить супермаркеты в Европах. Бывают выходные по несколько дней и целыми днями лазю по магазинам.
Вообщем ура товарищи!!! Мы наконец-то догнали Европу. Цены уже сравнялись . Где то чуть больше где то меньше. Вобщем можно гордится.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
730
Re: А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 20:47
#8
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Цитата:
Vit:
Люблю мониторить супермаркеты в Европах. Бывают выходные по несколько дней и целыми днями лазю по магазинам.

......а чё её догонять по некоторым параметрам и перегнали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13752
А была ли она, Независимость?
Отправлено: 19.12.23 - 21:44
#9
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Щас вот в ашане польском лазю. Х- бокс детишкам . 1999 злотых Блин у нас на 100 000 дороже. :-x

[Исправлено: Vit, 19.12.2023 - 20:45]
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