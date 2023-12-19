Отправлено: - 16:32

ACROS:

ибо они ( пешеходы) выскакивают как бы неожиданно из темноты, а зимой из-за снега и наледи, тормозной путь увеличивается в разы.

Цитата:И тут начинает действовать пункт правил, что водитель должен выбирать скорость, держать дистанцию и прочее, в соответствии с дорожными условиями. То есть нет освещения, скользко и т.д. двигайся 1 км/ч. Как-то так.