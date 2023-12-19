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≡ «Сергек» будет выявлять не пропускающих пешеходов водителей и не пристегнутых пассажиров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48226
«Сергек» будет выявлять не пропускающих пешеходов водителей и не пристегнутых пассажиров
Отправлено: 19.12.23 - 12:36
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«Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности Sergek будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах. Пилот стартовал в Алматы», - говорится в сообщении во вторник.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5381
Re: «Сергек» будет выявлять не пропускающих пешеходов водителей...
Отправлено: 19.12.23 - 12:36
#1
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Цитата://под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 на пешеходных переходах.//

Для корректности статистики надо было указать отдельно:
а) по вине водителей
б) по вине пешеходов

Цитата://Одно из новшеств – фиксация водителей, не пропускающих пешеходов.//

Насколько я помню ПДД, там указано: "....пешеход ОБЯЗАН убедиться в отсутствии приближающего транспортного средства и только ПОСЛЕ этого начать переходить проезжую часть..."

Необходимо рассматривать и вину пешеходов: - многие не осмотревшись по сторонам сразу устремляются переходить, даже при наличии приближающего транспорта на скорости. И полицейские при этой ситуации ВСЁ трактуют в пользу пешехода: - и я думаю по одной единственной причине: - с пешехода НЕЧЕГО взять, а с водителя как обладателя движимого имущества, можно содрать и поболее, тем более есть группа водителей которым абсалютно НЕ НУЖНО административное НАКАЗАНИЕ и они любыми путями не будут допускать составление протокола.

И необходимо ОСВЕТИТЬ в тёмное время суток именно сам подход к переходу, ибо они ( пешеходы) выскакивают как бы неожиданно из темноты, а зимой из-за снега и наледи, тормозной путь увеличивается в разы.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1884
Re: «Сергек» будет выявлять не пропускающих пешеходов водителей...
Отправлено: 19.12.23 - 16:32
#2
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Цитата:
ACROS:
ибо они ( пешеходы) выскакивают как бы неожиданно из темноты, а зимой из-за снега и наледи, тормозной путь увеличивается в разы.

И тут начинает действовать пункт правил, что водитель должен выбирать скорость, держать дистанцию и прочее, в соответствии с дорожными условиями. То есть нет освещения, скользко и т.д. двигайся 1 км/ч. Как-то так.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
133
Re: «Сергек» будет выявлять не пропускающих пешеходов водителей...
Отправлено: 19.12.23 - 20:35
#3
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Сертификаты соответствия на свои Сергеки, господа "хорошие бизнесмены" , не желают случаем опубликовать в СМИ? Или их в природе не существует?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13752
«Сергек» будет выявлять не пропускающих пешеходов водителей и не пристегнутых пассажиров
Отправлено: 19.12.23 - 20:49
#4
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Нету у них не чего. Работают как хотят. Мне приходило сразу 5 нарушений в одну секунду, в одну минуту, в одинъ день. Глюкнул их " Сергек". Храню теперь на память эти письма.
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