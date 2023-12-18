Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае

Отправлено: - 09:34

Помнится, я только сел на авто с газом, механик отправил меня делать развал-схождение после смены, я как обычно заправился до полного бака, чтобы потом сменщику было на чём ездить. так мастер выгнал меня из бокса и сказал, чтобы я выжег бОльшую часть газа. Про хлопки и взрывы ничего правда не говорил, но сказал, газ в тепле расширяется ,потом в боксе не продохнуть. А это значит пары газа всё равно в воздухе и достаточно зажечь спичку. Ну и конечно элемент пропаганды тоже есть, тут наши "хлопки", как бы в самый раз пришлись(не подумайте ничего плохого) Только зря это всё,на Западе все ездят на газе, а там люди совсем не такие терпеливые, как в Костанае. Будут ущемлять, себе же хуже сделают, мы то всё стерпим, мы костанайцы терпеливые, поэтому у нас газ по 76 тенге, а в Актобе 54