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«Вы на нас забили...!» - На холод в своих домах жалуются жители Юбилейного в Костанае. Что им отвечают коммунальщики?
«Вы на нас забили...!» - На холод в своих домах жалуются жители Юбилейного в Костанае. Что им отвечают коммунальщики?
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