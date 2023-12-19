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≡ «Вы на нас забили...!» - На холод в своих домах жалуются жители Юбилейного в Костанае. Что им отвечают коммунальщики?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48226
«Вы на нас забили...!» - На холод в своих домах жалуются жители Юбилейного в Костанае. Что им отвечают коммунальщики?
Отправлено: 19.12.23 - 18:37
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Около 30 человек собрались возле дома № 41, чтобы высказать свои претензии «НГ». Неожиданно для всех пришли чиновники и руководство ГКП «КТЭК». Откуда они узнали о встрече, не сказали, но такому повороту местные жители обрадовались.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5381
Re: «Вы на нас забили...!» - На холод в своих домах жалуются...
Отправлено: 19.12.23 - 18:37
#1
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Верните Бекмагамбетова в КТЭК- и всё наладиться.
В Казахстане - не так много хороших специалистов, что бы разбрасываться ими.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6535
Re: «Вы на нас забили...!» - На холод в своих домах жалуются...
Отправлено: 19.12.23 - 18:53
#2
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Местная маленькая газовая котельная не успевает отопить целый микрорайон, так надо построить ещё один, чего власти какие-то немощные, соберитесь и решите данную проблему.
Мне показалось что Акимы созданы ключи раздавать и ленты резать, вам надо засучить рукава и дела делать
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