НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автомобили для ветврачей будут покупать за бюджетные средства в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48226
Автомобили для ветврачей будут покупать за бюджетные средства в Костанайской области
Отправлено: 19.12.23 - 18:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первые 30 машин должны приобрести уже в следующем году. Об этом речь шла сегодня, 19 декабря, на заседании акимата Костанайской области.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5381
Re: Автомобили для ветврачей будут покупать за бюджетные...
Отправлено: 19.12.23 - 18:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно по ветврачам закуп авто за счёт гос.бюджета пошёл по второму кругу: - лет 10-12 назад, то же массово закупили Нивы для ВСЕХ ветврачей ( их отличительная черта - синий круг со змеёй -эмблема ветврачей на капоте).

Хорошего ветврача - на селе ТРУДНО найти, в основном это ещё старые работают, советской школы.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS