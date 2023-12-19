Re: Автомобили для ветврачей будут покупать за бюджетные...

Отправлено: - 18:27

Именно по ветврачам закуп авто за счёт гос.бюджета пошёл по второму кругу: - лет 10-12 назад, то же массово закупили Нивы для ВСЕХ ветврачей ( их отличительная черта - синий круг со змеёй -эмблема ветврачей на капоте).



Хорошего ветврача - на селе ТРУДНО найти, в основном это ещё старые работают, советской школы.