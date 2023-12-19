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Подменял номера на казахстанские: КНБ задержал подозреваемого в содействии иностранным телефонным мошенникам
Подменял номера на казахстанские: КНБ задержал подозреваемого в содействии иностранным телефонным мошенникам
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