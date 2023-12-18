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≡ Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48224
Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
Отправлено: 18.12.23 - 16:17
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- Хлопок газовоздушной смеси бытового баллона емкостью 220 мл без возгорания произошел в двухэтажном доме на базе отдыха "Мохито", - рассказали в ДЧС. - Повреждено оконное остекление. В ликвидации последствий ЧП участвовали 12 единиц техники и 40 человек.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5379
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 18.12.23 - 16:17
#1
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Что то часто стали писать о "хлопках" , якобы газовоздушной смеси - очевидно в стране началась компания направленная на уменьшения использования ГБО в автомобилях, из-за увеличения использования автогаза и уменьшения использования бензина ( нефтеолигархи теряют деньги).

Кстати, о планируемым с января будущего года знаке "ГАЗ" - по латински написано "GAS", не силён в правописании, но по мне вроде "GAZ" писать надо.
Кто может подсказать - как правильно ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3674
Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
Отправлено: 19.12.23 - 09:34
#2
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Помнится, я только сел на авто с газом, механик отправил меня делать развал-схождение после смены, я как обычно заправился до полного бака, чтобы потом сменщику было на чём ездить. так мастер выгнал меня из бокса и сказал, чтобы я выжег бОльшую часть газа. Про хлопки и взрывы ничего правда не говорил, но сказал, газ в тепле расширяется ,потом в боксе не продохнуть. А это значит пары газа всё равно в воздухе и достаточно зажечь спичку. Ну и конечно элемент пропаганды тоже есть, тут наши "хлопки", как бы в самый раз пришлись(не подумайте ничего плохого) Только зря это всё,на Западе все ездят на газе, а там люди совсем не такие терпеливые, как в Костанае. Будут ущемлять, себе же хуже сделают, мы то всё стерпим, мы костанайцы терпеливые, поэтому у нас газ по 76 тенге, а в Актобе 54
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1884
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 19.12.23 - 16:16
#3
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Цитата:
saba:

Тоже в своё время работал на 130-ом на сжатом газе, 8 баллонов под кузовом. Заезд в общую рем.зону только после полного стравливания газа на бензине.Ещё и корочки специальные для работы на газе.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1884
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 19.12.23 - 16:19
#4
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И как понимать - хлопок без возгорания, а пострадавший с ожогами?
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