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Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
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