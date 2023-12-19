Отправлено: - 17:21

Мишаня:

Научите бабушек и дедушек отвечать по-казахски.

Цитата:ну казахские бабушки и дедушки и так отвечают по казахскиа с русскими и остальными бабушками что делать? быстро вести их на курсы телефонного казахского?да и не помогает этона том конце уже свободно по казахски шпарят еще на чистом литературном без примесейнаняли наших идиотов кто басе поддерживает и сидят своих же разводятединственная рекомендация ВООБЩЕ НЕ БРАТЬ незнакомые номера или установить приложение которое будет указывать спамные телефонные звонки мошенниковпотому что сейчас ходит информация что мошенники приноровилась записывать ваши голоса во время разговора и через нейронку звонить вашим престарелыми родственникам представляясь вами и что вас в полицию забрали или авария случилась для чего срочно необходимы деньги. Не удивлюсь при этом что параллельно этим же занимается ФСБ настырно ГЭкая и ШОкая в трубку чтобы у вас не оставалось сомнений кто вам звонит. В общем полноценная война за наши ресурсы пока еще человеческие уже идета кто сливает все необходимые данные на наших граждан? правильно банки с них и надо начинать чисткупока пару банков наше население не сожгет утечки у них не прекратятся