В доме, под окнами которого в прошлом году была горка, живут много старожилов. И да, людям мешает и горка под окнами, и "бесплатная парковка" во дворе, из-за которой порой не проехать машинам служб доставки, перевозки (а если машина скорой помощи?), потому что нередко автомобили просто перегораживают вход в подъезд. Читать новость
Автору - я проживал по адресу Аль-Фараби 85 с 2002 по 2006 года. Этот дом построил Костанайтяжстрой, отец предпринимателя которому вы житья не даёте, возглавлял это управление. Да парк рядом это классно, но центр города, есть центр города. Зимой окна закрыты, не сильно беспокоило.
Но летом по ночам - трактора разгоняющие пыль, гуляющая молодежь, громкая музыка из автомобилей, постоянные сирены, да тут не поспишь. После любых праздников, заваленный мусором двор, обосаные подъезды. Курящие студенты и далее, далее.
Переехал в микрорайон 5, тишина и покой, дети спокойно гуляли на улице. Не надо путать центр города, с пансионатом для пожилых людей. И чтобы вы знали, атракцион Ледяная горка, без инструктора по безопасности, ночью должен быть закрыт.
А то что вы понаехали и всем недовольны, в том вашей вины нет. Люди которые строили этот город сами его покинули, ну а вы в силу того, что родились и жили в деревнях, купив в своё время квартиры по дешевке, хотите создать подобие своей деревни. Надеюсь вы воду после мытья полов, в подъезд не выливаете.
А вся проблема вашего непонятного формирования, в том что ваше ОСИ возглавил бывший майор полиции, осуждённый на 5 лет, за разглашение государственной тайны, и по какой-то причине, избежавшего наказания. Интересно, вы его когда выбирали председателем, знали о его судимости, что ему запрещено занимать пожизненно занимать должности на государственной службе?
И теперь 50 судов с предпринимателями, из-за того что вы в одностороннем порядке установили шлагбаум. Теперь вам горка не нравится. А вы в курсе, что парковку и асфальт, а также детскую площадку в вашем дворе, установил Акимат города, за счёт бюджета, а не ваше ОСИ.
А то что вы понаехали и всем недовольны, в том вашей вины нет. Люди которые строили этот город сами его покинули, ну а вы в силу того, что родились и жили в деревнях, купив в своё время квартиры по дешевке, хотите создать подобие своей деревни. Надеюсь вы воду после мытья полов, в подъезд не выливаете.
.....на Уральской знакомый живёт так говорит квартиру купили НЕ ГОРОДСКИЕ так по маленькому ходят а мочу выливали с балкона второго этажа.Таких клоунов по городу знаешь сколько Ильяс.
диалектика автор получается не строил этот город раз не уехал как он пишет значит автор из аула также приехал и права тут качает навязывая всем свои аульные принципы? напомнило анекдот
Виссарион Григорьевич Белинский едет по вечернему Петербургу на извозчике. Извозчик видит — барин незаносчив, из простых, пальтишко на нём худое, фуражечка, — в общем, можно поговорить. Спрашивает:— Ты, барин, кем будешь?— А я, братец, литературный критик.— А это, к примеру, что ж такое?— Ну вот писатель напишет книжку, а я ее ругаю…Извозчик чешет бороду, кряхтит:— Ишь, говна какая…
Вы путаете черное с белым, малое с большим, 85 с 82. Как с Вами общаться непонятно. В нашем доме нет ОСИ, во дворе нет шлагбаума (а жаль), у нас 82 дом. Каким образом жильцы нашего 82 дома мешают предпринимателю, отец которого построил 85 дом? Отвечать не надо. Если Вы не живете в центре, а живете в 5 мкрн, может Вам просто слезть с этой темы, идти дальше своей непростой дорогой, наслаждаясь жизнью в своем районе.
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