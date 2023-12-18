НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 968 из 968«1...966967968
Ответить Новый топик
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1177
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 23:12
#14506
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Его заставили идти воевать в чужую Источник:

что ты лепишь
как можно заставить? в кандалы чтоли заковали
болтун
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 23:41
#14507
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, z-патриоты дружно исчезли..
Блин, я не зетчик, не патриот Путина, но за него воюют мои близкие, погибают.
Ау!
А как же те, кто гонит 19ти летних чужих сыновей на убой, хоть один из их близких пошел на СВО?
Можно сколь угодно забалтывать тему, но результат один.
Сидят спокойно в тылу и рассуждают о том, как нужно жизнями моих детей, денацифицировать Авдеевку или Бахмут..
Это Безумие..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9192
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 01:01
#14508
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21268
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 01:57
#14509
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Я бы другое слово использовал, но боюсь оно модерацию не пройдет :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 02:34
#14510
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русская культура выжигается буквально в России патриотами..
"Террорист" Акунин


Эх, жаль, Россия ведь когда то была великой, благодаря ее культуре..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 02:45
#14511
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого то сын, племянник, идет погибать за псевдопатриотов, которые хотят войны, а кто то боится за слова на форуме, которые строчит с горячего от тела дивана за уничтожение чужими детьми Украины, посылая тех в ад с остервенелыми криками Крымнаш...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 02:56
#14512
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, всё буквально выжигается..
Остаются да, одни Чушпаны..


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 03:21
#14513
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4752
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 12:10
#14514
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Сидят спокойно в тылу и рассуждают о том, как нужно жизнями моих детей, денацифицировать Авдеевку или Бахмут.. Это Безумие..


На форуме ранее было много сказочных патриотов, которые насмотревшись пропаганды говорили, что всю Украину захватят за десять дней, Китай нападёт на Тайвань, долларов США в обиходе не будет и.т.д. Кого только не было, полушишечник Викториан, тоже говорил якобы на пол силы воюют, вот-вот крах Украине наступит, Рождённый в СССР в том же русле. Скептик вообще удивлял, якобы до конца года с Украиной разберутся, далее подумают идти на Запад или нет, если пойдут тогда в следующем году и с Европой разберутся.

Из-за такой повсеместной риторики, Великобритания заявила, что если положение в Украине будет катастрофической, тогда введут свои войска. На днях начали пугать финнов, для чего? Чтобы сказочные патриоты прихватили и начали всех вокруг пугать, сеять панику. Различные эксперты отмечают, что военная операция, война будет длится долгое время и экономика двух стран будет истощаться.

Ниже по ссылке доктор наук Игорь Липсиц отмечает, что ресурсы России действительно истощаются, цены на продукты будут дальше расти, повышаться налоги, инфляция более 50% и будет увеличиваться и.т.д. Санкции не снимут, более того, в феврале 2024 года, конфискуют замороженные активы РФ в эквиваленте более 300 миллиардов долларов США. Указанную сумму передадут Украине, если сейчас Россия на будущий год треть бюджета заложила на вооружение, с секретными частями ещё больше. Будет страдать социальная сфера, инфраструктура изнашивается, на дотаций, субсидий. инвесторов в связи с введёнными санкциями не приходиться надеется. Эксперты Высшей Школы Экономики отмечают, что в РФ к 2100 году останется 67 миллионов человек, мол нужно ежегодно завозить по 300 000 мигрантов, также в видео отмечается.

Подробнее здесь:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 12:22
#14515
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зря они быкова и акунина книги отменили
отмени персону зачем его книги то отменять?
любой запрет вызывает еще более сильную тягу к прочтению
ну продавали бы их книги под их настоящими именами зильбельтруд и чхарташвили с припиской на обложке что они там наговорили фейковому зеленскому про русских
часть читателей сразу бы отказалось такое покупать

а вообще в россии как в позднем совке идеологи очень глупы
на западе диктатура уже дальше пошла
вместо прямого запрета там власти делают так что с тобой просто стыдно будет здороваться или читать тебя
для этого у власти есть прикормленные титушки в виде лгбт активистов, различных фемок и либералов и сми
сказал что то против власти или олигархата? окей завтра тебе припишут изнасилование 100 летней давности, разгонят шумиху что даже друзьям с тобой будет стыдно общаться потому что заклюют
сказал что то против активистов? все твои книги мы у тебя отбираем, прав у тебя на них нет, никуда тебя не приглашаем даже на встречи с читателями и зрителями фильма снятым по твоей книге и вообще иди вон, как поступили с автором гарри поттера
1937 год типичный с врагами народа
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1319
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 13:03
#14516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Блин, я не зетчик, не патриот Путина, но за него воюют мои близкие, погибают. Ау! А как же те, кто гонит 19ти летних чужих сыновей на убой, хоть один из их близких пошел на СВО?

А кто из заставляет идти воевать ? Кто не хочет тот не идет .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34507
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.12.23 - 14:17
#14517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
кто из заставляет идти воевать ? Кто не хочет тот не идет

Ты это скажи тем, кто срочников заталкивает в ямы, чтоб подписывали контракт
Профайл
Страница 968 из 968«1...966967968
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS