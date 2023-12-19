Re: «Сергек» будет выявлять не пропускающих пешеходов водителей...
Отправлено: 19.12.23 - 12:36
Цитата://под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 на пешеходных переходах.//
Для корректности статистики надо было указать отдельно:
а) по вине водителей
б) по вине пешеходов
Цитата://Одно из новшеств – фиксация водителей, не пропускающих пешеходов.//
Насколько я помню ПДД, там указано: "....пешеход ОБЯЗАН убедиться в отсутствии приближающего транспортного средства и только ПОСЛЕ этого начать переходить проезжую часть..."
Необходимо рассматривать и вину пешеходов: - многие не осмотревшись по сторонам сразу устремляются переходить, даже при наличии приближающего транспорта на скорости. И полицейские при этой ситуации ВСЁ трактуют в пользу пешехода: - и я думаю по одной единственной причине: - с пешехода НЕЧЕГО взять, а с водителя как обладателя движимого имущества, можно содрать и поболее, тем более есть группа водителей которым абсалютно НЕ НУЖНО административное НАКАЗАНИЕ и они любыми путями не будут допускать составление протокола.
И необходимо ОСВЕТИТЬ в тёмное время суток именно сам подход к переходу, ибо они ( пешеходы) выскакивают как бы неожиданно из темноты, а зимой из-за снега и наледи, тормозной путь увеличивается в разы.