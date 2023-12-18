Отправлено: - 19:19

ACROS:

Они свои решения вложили в уста бывшего ректора, и получилось как бы депутат выступил от народа.

Цитата:а что не от имени народа? разве не народ везде требовал перевода?вроде он как бы даже в свою предвыборную компанию этот пункт внес потому что НАРОД в костанае очень просил))