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≡ Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48223
Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 13:56
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На публичной лекции в Алматы о влиянии миграции на рынок труда кандидат политических наук Екатерина Шульман назвала ситуацию с рождаемостью в Казахстане «шансом, о котором развитые страны могут только мечтать».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13747
Re: Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 13:56
#1
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Цитата:
Большое количество молодых несемейных мужчин всегда будут протестовать, воевать или совершать преступления

Женское мышление: если мужчина не семейный то он быдло и его надо посадить на цепь)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1280
Re: Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 14:00
#2
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Цитата:
Vit:
Женское мышление

не, я думаю тут как в одной немалоизвестной песне: "если в башне ***"...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14520
Re: Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 14:11
#3
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Цитата:
профессор казахстанского университета КАЗГЮУ

Источник:


что подозрительно
быковы,акунины, всякие зыгари и целые редакции дождей и эхов из либерального лагеря россии дернули в европу и сша
там живут,там лекции читают оттуда и вещают на аудиторию в россии
шульман чуть ли не единственная ломанулась в казахстан и устроилась тут на работу
вопрос: а че к нам то?
денег тут больше получает? ооочень наврядле
жить ей тут кайфовее чем в париже? тоже сомневаюсь
что она в сша не смогла бы себе работу найти? да с легкостью еще и должность какую нибудь
а че к нам то перебралась ? и не является ли она агентом какой либо разведки с целью внедрения и дискредитации?))


Цитата:
По демографической ситуации Казахстан уникален. Его можно назвать вторым Израилем. Для такого уровня городского населения и экономического развития у вас очень большая рождаемость. Но в такой ситуации есть риск повышения общего уровня агрессии и преступности.

Источник:

в израиле вроде как очень урбанизированное население у нас же пошел откат опять в сельскую специфику, города не справляются с наплывом народа
какой израиль то? что у нас резкий демографический скачок это давно известно и без нее
тысячи молодых мужиков а работы на всех не хватает
шульман забыла упомянуть что при такой тенденции всегда три выхода либо война чтобы выровнять население либо повальная эмиграция либо огромные национальные стройки чтобы задействовать всех
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34506
Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 14:15
#4
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Шульман мне нравится.
Ну слушать приятно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6534
Re: Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 16:00
#5
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Мне кажется, если про русских говорят они долго запрягают (далее все знают), то про казахов можно сказать, что они долго терпят, но потом уже берегись.

А вообще казахи всегда были терпимы, миролюбивы и гостеприимными людьми, может поэтому им небеса благосклонны
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
729
Re: Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 18.12.23 - 22:02
#6
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14520
Re: Екатерина Шульман: Казахстан можно назвать вторым Израилем
Отправлено: 19.12.23 - 10:38
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
то про казахов можно сказать, что они долго терпят, но потом уже берегись.

это абсолютно тоже самое что присказка про русских и долгое запрягание
северные народы (а казахи на 2 трети северный почти сибирский народ) очень аморфны в части отстаивания своих прав
особенно летом никакого движения.все как мухи сонные а как холода наступают сразу начинается кипиш
три русских революции начались в холода январь 1905, февраль 1917, октябрь (ноябрь) 1917
и у казахов все движения зимой декабрь 1986, декабрь 2011, январь 2022
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