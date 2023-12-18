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Ответ Ильясу о горке
Ответ Ильясу о горке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48220
Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 14:17
В доме, под окнами которого в прошлом году была горка, живут много старожилов. И да, людям мешает и горка под окнами, и "бесплатная парковка" во дворе, из-за которой порой не проехать машинам служб доставки, перевозки (а если машина скорой помощи?), потому что нередко автомобили просто перегораживают вход в подъезд.
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Re: Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 14:17
Автору - я проживал по адресу Аль-Фараби 85 с 2002 по 2006 года. Этот дом построил Костанайтяжстрой, отец предпринимателя которому вы житья не даёте, возглавлял это управление. Да парк рядом это классно, но центр города, есть центр города. Зимой окна закрыты, не сильно беспокоило.
Но летом по ночам - трактора разгоняющие пыль, гуляющая молодежь, громкая музыка из автомобилей, постоянные сирены, да тут не поспишь. После любых праздников, заваленный мусором двор, обосаные подъезды. Курящие студенты и далее, далее.
Переехал в микрорайон 5, тишина и покой, дети спокойно гуляли на улице. Не надо путать центр города, с пансионатом для пожилых людей. И чтобы вы знали, атракцион Ледяная горка, без инструктора по безопасности, ночью должен быть закрыт.
А то что вы понаехали и всем недовольны, в том вашей вины нет. Люди которые строили этот город сами его покинули, ну а вы в силу того, что родились и жили в деревнях, купив в своё время квартиры по дешевке, хотите создать подобие своей деревни. Надеюсь вы воду после мытья полов, в подъезд не выливаете.
А вся проблема вашего непонятного формирования, в том что ваше ОСИ возглавил бывший майор полиции, осуждённый на 5 лет, за разглашение государственной тайны, и по какой-то причине, избежавшего наказания. Интересно, вы его когда выбирали председателем, знали о его судимости, что ему запрещено занимать пожизненно занимать должности на государственной службе?
И теперь 50 судов с предпринимателями, из-за того что вы в одностороннем порядке установили шлагбаум. Теперь вам горка не нравится. А вы в курсе, что парковку и асфальт, а также детскую площадку в вашем дворе, установил Акимат города, за счёт бюджета, а не ваше ОСИ.
Как то так...
Но летом по ночам - трактора разгоняющие пыль, гуляющая молодежь, громкая музыка из автомобилей, постоянные сирены, да тут не поспишь. После любых праздников, заваленный мусором двор, обосаные подъезды. Курящие студенты и далее, далее.
Переехал в микрорайон 5, тишина и покой, дети спокойно гуляли на улице. Не надо путать центр города, с пансионатом для пожилых людей. И чтобы вы знали, атракцион Ледяная горка, без инструктора по безопасности, ночью должен быть закрыт.
А то что вы понаехали и всем недовольны, в том вашей вины нет. Люди которые строили этот город сами его покинули, ну а вы в силу того, что родились и жили в деревнях, купив в своё время квартиры по дешевке, хотите создать подобие своей деревни. Надеюсь вы воду после мытья полов, в подъезд не выливаете.
А вся проблема вашего непонятного формирования, в том что ваше ОСИ возглавил бывший майор полиции, осуждённый на 5 лет, за разглашение государственной тайны, и по какой-то причине, избежавшего наказания. Интересно, вы его когда выбирали председателем, знали о его судимости, что ему запрещено занимать пожизненно занимать должности на государственной службе?
И теперь 50 судов с предпринимателями, из-за того что вы в одностороннем порядке установили шлагбаум. Теперь вам горка не нравится. А вы в курсе, что парковку и асфальт, а также детскую площадку в вашем дворе, установил Акимат города, за счёт бюджета, а не ваше ОСИ.
Как то так...
Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 14:29
Цитата:
Его же оправдали?
И что, приезжие люди, это нелюди?
Ты как всегда молодец!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 18.12.2023 - 15:18]
по какой-то причине, избежавшего наказания
Его же оправдали?
И что, приезжие люди, это нелюди?
Ты как всегда молодец!
[Исправлено: Тимур Гафуров, 18.12.2023 - 15:18]
Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 14:42
Хех..
В ответ по горке, пользователь, кому написали корректно, начал лить какую то личную грязь..
Какой то майор, какие то суды виноваты по поводу горки.
Задело так что ли конкретно?
В ответ по горке, пользователь, кому написали корректно, начал лить какую то личную грязь..
Какой то майор, какие то суды виноваты по поводу горки.
Задело так что ли конкретно?
Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 14:47
Цитата:
Этот ваш председатель видать Альфа-самец, раз довлеет над вами. Или какой компромат на вАс собрал?
[Исправлено: Ильяс, 18.12.2023 - 15:20]
111:
Этот ваш председатель видать Альфа-самец, раз довлеет над вами. Или какой компромат на вАс собрал?
[Исправлено: Ильяс, 18.12.2023 - 15:20]
Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 15:08
Цитата:
ВВС?
То есть на бибиси ньюс?
Ну это круто..
[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 15:09]
Ильяс:
ввс
ввс
ВВС?
То есть на бибиси ньюс?
Ну это круто..
[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 15:09]
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1995
Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 15:20
Я вижу большое отклонение от темы. Идите спорить во Флуд об особенностях работы ОСИ. Далее будем удалять.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 729
Re: Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 23:26
Цитата:
....он тебе и говорит вот ты откуда с узкой вот вали туда а то забрался в центр,я вот сижу в своём Шанхае и не высовываюсь.....
111:....
И что, приезжие люди, это нелюди? Ты как всегда молодец!
И что, приезжие люди, это нелюди? Ты как всегда молодец!
....он тебе и говорит вот ты откуда с узкой вот вали туда а то забрался в центр,я вот сижу в своём Шанхае и не высовываюсь.....
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 729
Re: Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 18.12.23 - 23:32
Цитата:
.....на Уральской знакомый живёт так говорит квартиру купили НЕ ГОРОДСКИЕ так по маленькому ходят а мочу выливали с балкона второго этажа.Таких клоунов по городу знаешь сколько Ильяс.
Ильяс:А то что вы понаехали и всем недовольны, в том вашей вины нет. Люди которые строили этот город сами его покинули, ну а вы в силу того, что родились и жили в деревнях, купив в своё время квартиры по дешевке, хотите создать подобие своей деревни. Надеюсь вы воду после мытья полов, в подъезд не выливаете.
.....на Уральской знакомый живёт так говорит квартиру купили НЕ ГОРОДСКИЕ так по маленькому ходят а мочу выливали с балкона второго этажа.Таких клоунов по городу знаешь сколько Ильяс.
Ответ Ильясу о горке
Отправлено: 19.12.23 - 02:31
А вообще я конечно, жалею, что у нас тут нет рядом горки.
[Исправлено: 111, 19.12.2023 - 02:32]
[Исправлено: 111, 19.12.2023 - 02:32]
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