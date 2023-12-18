Отправлено: - 19:26

111:

В скрине пишет отец, у которого пропал Артем.

111:

Сын моей двоюродной сеструхи..

Цитата:По скриншоту непонятно, кто пишет - мужчина или женщина. Но вот твоя подпись к скриншоту:Цитата:А я откуда должен знать, кто денег просит?