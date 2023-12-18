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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 09:49
#14491
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Цитата:
Сыкымы:
ДА!!! Тысячу раз - ДА!!!

А, на форумах..
Понятно..
Как мой племяш, с оружием в руках, не смог?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 09:51
#14492
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Цитата:
Сыкымы:
Пишешь, что сеструха двоюродная написала

Хм.
Где пишу?
Что то ты мастер сочинять смотрю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
#14493
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Цитата:
Сыкымы:
скриншоте пишет женщина, у которой пропал сын Дами

Имя Артема путаешь с именем Дамир?
Это даже не азиатские имена, чтобы путать..
Странно..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1280
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 12:56
#14494
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Цитата:
maxsaf: просто ты есть и надо с этим смириться.

Как красиво сказано, и самое главное в точку))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 14:33
#14495
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Где яйца?
Прикольный стишок




[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 14:34]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4751
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 14:59
#14496
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Цитата:
111:
Где яйца?


Кричали на всяких ток-шоу, якобы страна без границ, а тут перед новым Годом без яиц остались :lol:. Может быть Обама или Запад виноваты?!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 15:04
#14497
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Цитата:
Kairat stayer:
Может быть Обама или Запад виноваты?!

Адназначна НАТА винавата!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4751
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 15:30
#14498
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Цитата:
111:
Адназначна НАТА винавата!


Всё таки, больше подозрении на Обаму, что он во всех бедах виновен, достаточно собрано неоспоримых доказательств :-o

Подробнее здесь:
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:22
#14499
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Цитата:
111:
Я болел туберкулезом.

Знаем мы, как ты "болел"
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:26
#14500
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Цитата:
111:
В скрине пишет отец, у которого пропал Артем.

По скриншоту непонятно, кто пишет - мужчина или женщина. Но вот твоя подпись к скриншоту:
Цитата:
111:
Сын моей двоюродной сеструхи..

А я откуда должен знать, кто денег просит?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:30
#14501
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Цитата:
111:
почему отец племянника просит подачки

Так у него и спроси
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:37
#14502
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Цитата:
111:
Как мой племяш, с оружием в руках, не смог?

Т.е., твой племяш защищал свою страну - я правильно тебя понял?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1846
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:38
#14503
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Цитата:
111:
Что то ты мастер сочинять смотрю..

Тебе одному можно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 21:53
#14504
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Цитата:
Сыкымы:
Сын моей двоюродной сеструхи..

Ну да, сын сеструхи.
Что не так?
Так где я сказал, что написала она?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 21:55
#14505
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Цитата:
Сыкымы:
Т.е., твой племяш защищал свою страну - я правильно тебя понял?

Разумеется нет.
Его заставили идти воевать в чужую, защищать честь Путина и остальных безумцев, которые оправдывают это безумие.
Ты оправдываешь СВО?
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