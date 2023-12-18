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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 09:49
Цитата:
А, на форумах..
Понятно..
Как мой племяш, с оружием в руках, не смог?
Сыкымы:
ДА!!! Тысячу раз - ДА!!!
ДА!!! Тысячу раз - ДА!!!
А, на форумах..
Понятно..
Как мой племяш, с оружием в руках, не смог?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 09:51
Цитата:
Хм.
Где пишу?
Что то ты мастер сочинять смотрю..
Сыкымы:
Пишешь, что сеструха двоюродная написала
Пишешь, что сеструха двоюродная написала
Хм.
Где пишу?
Что то ты мастер сочинять смотрю..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
Цитата:
Имя Артема путаешь с именем Дамир?
Это даже не азиатские имена, чтобы путать..
Странно..
Сыкымы:
скриншоте пишет женщина, у которой пропал сын Дами
скриншоте пишет женщина, у которой пропал сын Дами
Имя Артема путаешь с именем Дамир?
Это даже не азиатские имена, чтобы путать..
Странно..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1280
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 12:56
Цитата:
Как красиво сказано, и самое главное в точку))
maxsaf: просто ты есть и надо с этим смириться.
Как красиво сказано, и самое главное в точку))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 14:33
Где яйца?
Прикольный стишок
[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 14:34]
Прикольный стишок
[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 14:34]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 14:59
Цитата:
Кричали на всяких ток-шоу, якобы страна без границ, а тут перед новым Годом без яиц остались . Может быть Обама или Запад виноваты?!
111:
Где яйца?
Где яйца?
Кричали на всяких ток-шоу, якобы страна без границ, а тут перед новым Годом без яиц остались . Может быть Обама или Запад виноваты?!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 15:04
Цитата:
Адназначна НАТА винавата!
Kairat stayer:
Может быть Обама или Запад виноваты?!
Может быть Обама или Запад виноваты?!
Адназначна НАТА винавата!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 15:30
Цитата:
Всё таки, больше подозрении на Обаму, что он во всех бедах виновен, достаточно собрано неоспоримых доказательств
Подробнее здесь:
111:
Адназначна НАТА винавата!
Адназначна НАТА винавата!
Всё таки, больше подозрении на Обаму, что он во всех бедах виновен, достаточно собрано неоспоримых доказательств
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:22
Цитата:
Знаем мы, как ты "болел"
111:
Я болел туберкулезом.
Я болел туберкулезом.
Знаем мы, как ты "болел"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:26
Цитата:
По скриншоту непонятно, кто пишет - мужчина или женщина. Но вот твоя подпись к скриншоту:
Цитата:
А я откуда должен знать, кто денег просит?
111:
В скрине пишет отец, у которого пропал Артем.
В скрине пишет отец, у которого пропал Артем.
По скриншоту непонятно, кто пишет - мужчина или женщина. Но вот твоя подпись к скриншоту:
Цитата:
111:
Сын моей двоюродной сеструхи..
Сын моей двоюродной сеструхи..
А я откуда должен знать, кто денег просит?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:30
Цитата:
Так у него и спроси
111:
почему отец племянника просит подачки
почему отец племянника просит подачки
Так у него и спроси
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:37
Цитата:
Т.е., твой племяш защищал свою страну - я правильно тебя понял?
111:
Как мой племяш, с оружием в руках, не смог?
Как мой племяш, с оружием в руках, не смог?
Т.е., твой племяш защищал свою страну - я правильно тебя понял?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 19:38
Цитата:
Тебе одному можно?
111:
Что то ты мастер сочинять смотрю..
Что то ты мастер сочинять смотрю..
Тебе одному можно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 21:53
Цитата:
Ну да, сын сеструхи.
Что не так?
Так где я сказал, что написала она?
Сыкымы:
Сын моей двоюродной сеструхи..
Сын моей двоюродной сеструхи..
Ну да, сын сеструхи.
Что не так?
Так где я сказал, что написала она?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 21:55
Цитата:
Разумеется нет.
Его заставили идти воевать в чужую, защищать честь Путина и остальных безумцев, которые оправдывают это безумие.
Ты оправдываешь СВО?
Сыкымы:
Т.е., твой племяш защищал свою страну - я правильно тебя понял?
Т.е., твой племяш защищал свою страну - я правильно тебя понял?
Разумеется нет.
Его заставили идти воевать в чужую, защищать честь Путина и остальных безумцев, которые оправдывают это безумие.
Ты оправдываешь СВО?
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