Отправлено: - 20:04

abaika95:

окей ребенок спрашивает почему наш посёлок октябрьский? -это в честь великой социалистической революции сынок! -так а почему мы не при социализме тогда живем? -а это потомучто мы сынок когда были молодые хотели жить как в сша и пить джюс и социализм нам нафиг не нужен был, поэтому пошли защищать дядю горбачева и ельцина а не дядю крючкова из кгб -так зачем нам тогда название провалившейся революции в бывшей стране которой нет? -а ну замолчи!! антисоветчик!! наслушался всяких американцев!! они тебе вот это в уши и влили! а мы все горой за ссср сейчас потому что уже старые и у нас ностальгия а ты молодой и ниче не понимаешь!! так и живем)

Цитата:.....на роль писателя фантаста тебе ещё рано претендовать вот сказачника ещё сойдёт