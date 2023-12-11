Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Очередное переименование в Костанайской области
Очередное переименование в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48220
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
Здравствуйте. Волна переименований катится по Костанайской области и вот докатилась до с. Октябрьское Карасуского района. Это поселок - ровесник целины, где большинство жителей против переименования. Далее я привожу обращение одного из жителей этого поселка, оно взято с сайта Одноклассники. Уважаемая редакция, если можно, опубликуйте этот текст.
Читать новость
Читать новость
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 729
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 17.12.23 - 20:04
Цитата:
.....на роль писателя фантаста тебе ещё рано претендовать вот сказачника ещё сойдёт
abaika95:
окей ребенок спрашивает почему наш посёлок октябрьский? -это в честь великой социалистической революции сынок! -так а почему мы не при социализме тогда живем? -а это потомучто мы сынок когда были молодые хотели жить как в сша и пить джюс и социализм нам нафиг не нужен был, поэтому пошли защищать дядю горбачева и ельцина а не дядю крючкова из кгб -так зачем нам тогда название провалившейся революции в бывшей стране которой нет? -а ну замолчи!! антисоветчик!! наслушался всяких американцев!! они тебе вот это в уши и влили! а мы все горой за ссср сейчас потому что уже старые и у нас ностальгия а ты молодой и ниче не понимаешь!! так и живем)
окей ребенок спрашивает почему наш посёлок октябрьский? -это в честь великой социалистической революции сынок! -так а почему мы не при социализме тогда живем? -а это потомучто мы сынок когда были молодые хотели жить как в сша и пить джюс и социализм нам нафиг не нужен был, поэтому пошли защищать дядю горбачева и ельцина а не дядю крючкова из кгб -так зачем нам тогда название провалившейся революции в бывшей стране которой нет? -а ну замолчи!! антисоветчик!! наслушался всяких американцев!! они тебе вот это в уши и влили! а мы все горой за ссср сейчас потому что уже старые и у нас ностальгия а ты молодой и ниче не понимаешь!! так и живем)
.....на роль писателя фантаста тебе ещё рано претендовать вот сказачника ещё сойдёт
p
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.12
- Сообщений:
- 391
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 11:01
Надо же, как под копирку, вспомнил нашу историю. Живу в селе Октябрьское Костанайского района, 18 км от города по трассе на Сарыколь. Один в один - те же слова и мысли, так же и у нас было, когда приехали нас переименовывать Ак-кайын (Белая береза) планировалось. Жители выступили против, не состоялось, отложили. Абсолютно те же доводы высказывались, прям удивительно стало, теми же словами говорили. Потом это все прошло, улеглось, и я спокойно рассудил, чисто для себя этот вопрос. Вспомнил отца, как он горестно вздыхал держа свой партбилет в руках, и не знал куда его - то ли выбросить то ли на память оставить. Кинули людей, просто бросили, вот и цена всей этой эпопеи. И Казахстан имеет право избавиться от этого, я так лично считаю. Трудовой подвиг людей - надо помнить и уважать и чтить, а эту обертку идеологическую надо забыть как страшный сон. Поэтому названия д.б. без привязки к подобному. Я например предложил наш поселок назвать СПУТНИК - на любом языке пишется однозначно, рядом с городом поэтому. Сам живу на улице Октябрьской в поселке Октябрьский. Просил акимат переименовать в улица Джайляу (у нас на улице собирают и пригоняют коллективное стадо), но сказали что пока тема закрыта с переименованиями. Вот такой вот взгляд, октябрьского с октябрьской..))) извините если кого покоробило.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1280
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13746
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 13:49
Так всё таки добрались до тех краёв. Там непаханое поле для ономастики. Проезжаем дальше и после Есиля начинаются посёлки: Ленинское, Свободное, Ярославка, Кировское,Чапаевскре и ещё и куча сёл. Жди люди к вам скоро придут со своим чесом ономасты)
[Исправлено: Vit, 18.12.2023 - 12:53]
[Исправлено: Vit, 18.12.2023 - 12:53]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5376
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 13:54
Цитата:
Завтра придёт время и со вторым так же поступят: - удар кинжалом сзади в спину в тёмной юрте- основа и квинтэссенция азиатской тайной дипломатии.
Сабыр:
подлецы падали в ноги к нурике,а потом лишали его привилегий
подлецы падали в ноги к нурике,а потом лишали его привилегий
Завтра придёт время и со вторым так же поступят: - удар кинжалом сзади в спину в тёмной юрте- основа и квинтэссенция азиатской тайной дипломатии.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34500
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 14:02
Цитата:
А, станция Челгаши, бродил там как то..
lavprof:
Написано же - Карасуский район. По трассе Костанай - Аулиеколь - Астана. Чуть более 200 км от Костаная - маршрут
Написано же - Карасуский район. По трассе Костанай - Аулиеколь - Астана. Чуть более 200 км от Костаная - маршрут
А, станция Челгаши, бродил там как то..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1280
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 21:30
Цитата:
ага, когда-то был Октябрьский район Тургайской области) а до этого Кустанайской (менялись они туда-сюда)
111:
А, станция Челгаши
А, станция Челгаши
ага, когда-то был Октябрьский район Тургайской области) а до этого Кустанайской (менялись они туда-сюда)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать