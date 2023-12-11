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≡ Очередное переименование в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48220
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 11.12.23 - 14:44
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Здравствуйте. Волна переименований катится по Костанайской области и вот докатилась до с. Октябрьское Карасуского района. Это поселок - ровесник целины, где большинство жителей против переименования. Далее я привожу обращение одного из жителей этого поселка, оно взято с сайта Одноклассники. Уважаемая редакция, если можно, опубликуйте этот текст.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
729
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 17.12.23 - 20:04
#15
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Цитата:
abaika95:
окей ребенок спрашивает почему наш посёлок октябрьский? -это в честь великой социалистической революции сынок! -так а почему мы не при социализме тогда живем? -а это потомучто мы сынок когда были молодые хотели жить как в сша и пить джюс и социализм нам нафиг не нужен был, поэтому пошли защищать дядю горбачева и ельцина а не дядю крючкова из кгб -так зачем нам тогда название провалившейся революции в бывшей стране которой нет? -а ну замолчи!! антисоветчик!! наслушался всяких американцев!! они тебе вот это в уши и влили! а мы все горой за ссср сейчас потому что уже старые и у нас ностальгия а ты молодой и ниче не понимаешь!! так и живем)

.....на роль писателя фантаста тебе ещё рано претендовать вот сказачника ещё сойдёт ;-) ;-) ;-)
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p
§ pandit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.12
Сообщений:
391
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 11:01
#16
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Надо же, как под копирку, вспомнил нашу историю. Живу в селе Октябрьское Костанайского района, 18 км от города по трассе на Сарыколь. Один в один - те же слова и мысли, так же и у нас было, когда приехали нас переименовывать Ак-кайын (Белая береза) планировалось. Жители выступили против, не состоялось, отложили. Абсолютно те же доводы высказывались, прям удивительно стало, теми же словами говорили. Потом это все прошло, улеглось, и я спокойно рассудил, чисто для себя этот вопрос. Вспомнил отца, как он горестно вздыхал держа свой партбилет в руках, и не знал куда его - то ли выбросить то ли на память оставить. Кинули людей, просто бросили, вот и цена всей этой эпопеи. И Казахстан имеет право избавиться от этого, я так лично считаю. Трудовой подвиг людей - надо помнить и уважать и чтить, а эту обертку идеологическую надо забыть как страшный сон. Поэтому названия д.б. без привязки к подобному. Я например предложил наш поселок назвать СПУТНИК - на любом языке пишется однозначно, рядом с городом поэтому. Сам живу на улице Октябрьской в поселке Октябрьский. Просил акимат переименовать в улица Джайляу (у нас на улице собирают и пригоняют коллективное стадо), но сказали что пока тема закрыта с переименованиями. Вот такой вот взгляд, октябрьского с октябрьской..))) извините если кого покоробило.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1280
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 13:02
#17
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Цитата:
111: А действительно, это где?

Написано же - Карасуский район. По трассе Костанай - Аулиеколь - Астана. Чуть более 200 км от Костаная - маршрут

[Исправлено: lavprof, 18.12.2023 - 13:02]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13746
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 13:49
#18
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Так всё таки добрались до тех краёв. Там непаханое поле для ономастики. Проезжаем дальше и после Есиля начинаются посёлки: Ленинское, Свободное, Ярославка, Кировское,Чапаевскре и ещё и куча сёл. Жди люди к вам скоро придут со своим чесом ономасты)

[Исправлено: Vit, 18.12.2023 - 12:53]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5376
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 13:54
#19
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Цитата:
Сабыр:
подлецы падали в ноги к нурике,а потом лишали его привилегий


Завтра придёт время и со вторым так же поступят: - удар кинжалом сзади в спину в тёмной юрте- основа и квинтэссенция азиатской тайной дипломатии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34500
Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 14:02
#20
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Цитата:
lavprof:
Написано же - Карасуский район. По трассе Костанай - Аулиеколь - Астана. Чуть более 200 км от Костаная - маршрут

А, станция Челгаши, бродил там как то..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1280
Re: Очередное переименование в Костанайской области
Отправлено: 18.12.23 - 21:30
#21
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Цитата:
111:
А, станция Челгаши

ага, когда-то был Октябрьский район Тургайской области) а до этого Кустанайской (менялись они туда-сюда)
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