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≡ Выплату, компенсирующую рост тарифов на комуслуги, будут назначать нуждающимся казахстанцам автоматически
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48220
Выплату, компенсирующую рост тарифов на комуслуги, будут назначать нуждающимся казахстанцам автоматически
Отправлено: 18.12.23 - 21:21
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В Казахстане планируют упростить процесс оформления жилищной помощи, предусматривающей возмещение расходов по коммунальным платежам, сообщается в ответе первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра на депутатский запрос.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5376
Re: Выплату, компенсирующую рост тарифов на комуслуги, будут...
Отправлено: 18.12.23 - 21:21
#1
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Цитата://жилищная помощь//

По существу это то же субсидии, не так ли Саба ? Очевидно у нас вся страна получает субсидии, а не только фермеры.
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