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Выплату, компенсирующую рост тарифов на комуслуги, будут назначать нуждающимся казахстанцам автоматически
Выплату, компенсирующую рост тарифов на комуслуги, будут назначать нуждающимся казахстанцам автоматически
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