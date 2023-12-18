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≡ "Летом солнце будет вставать в два ночи". В Усть-Каменогорске выступили против смены часового пояса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48220
"Летом солнце будет вставать в два ночи". В Усть-Каменогорске выступили против смены часового пояса
Отправлено: 18.12.23 - 15:55
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Группа жителей села Меновное, которое расположено у юго-западной окраины Усть-Каменогорска, выступила против перехода на единый часовой пояс. Свои аргументы жители привели в обращении на имя акима ВКО Ермека Кошербаева, депутатов Мажилиса и Сената.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6533
Re: "Летом солнце будет вставать в два ночи". В...
Отправлено: 18.12.23 - 15:55
#1
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Проблему высосали из пальца.
Лично я никогда не обращал внимание когда встаёт солнце или садится. Надо встать в семь часов, встаю смело, надо в восемь на работу, иду в восемь.А где солнце , чего оно где-то за тучами или за горизонтом не важно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5376
Re: "Летом солнце будет вставать в два ночи". В...
Отправлено: 18.12.23 - 16:24
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Проблему высосали из пальца.



Как чиновники задумали - так оно и будет. Это касательно не только - перевода стрелок, но и всего остального.
Они свои решения вложили в уста бывшего ректора, и получилось как бы депутат выступил от народа.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14516
Re: "Летом солнце будет вставать в два ночи". В...
Отправлено: 18.12.23 - 19:19
#3
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Цитата:
ACROS:
Они свои решения вложили в уста бывшего ректора, и получилось как бы депутат выступил от народа.

а что не от имени народа? разве не народ везде требовал перевода?
вроде он как бы даже в свою предвыборную компанию этот пункт внес потому что НАРОД в костанае очень просил))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13746
Re: "Летом солнце будет вставать в два ночи". В...
Отправлено: 18.12.23 - 19:29
#4
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Я предлагаю перевести часы под Америку. Во-первых чиновникам будет легче с детьми общатся. Но и в Вашингтон звонить тоже легче А мы сможем с нашим другом из Канады Максом на одном времени разговаривать. Вобщем плюсов хватает.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9639
Re: "Летом солнце будет вставать в два ночи". В...
Отправлено: 18.12.23 - 19:50
#5
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Цитата:
"Если перевести стрелки часов на час назад, получится, что летом солнце будет вставать в два часа ночи, а в 20:00 уже будет темно.

Источник:

В Кустанае то же ничего хорошего,нафига этот рассвет в 3 часа ночи и сумерки в 21 я не знаю.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5376
Re: "Летом солнце будет вставать в два ночи". В...
Отправлено: 18.12.23 - 20:52
#6
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Цитата:
Добринцофф:
рассвет в 3 часа ночи и сумерки в 21


Мне в принципе, как и Сайлау, всё равно: - летом у меня полевые работы идут в две смены- и посев и химпрополка и сенокос и уборка и пары и зябь - так что я привык и рано вставать и поздно ложиться и наоборот и поздно вставать и рано ложиться. Организм адаптировался не к часовой стрелке, а к работе и его рванному темпу.
Зимой по привычке - то же самое.
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