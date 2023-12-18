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"Летом солнце будет вставать в два ночи". В Усть-Каменогорске выступили против смены часового пояса
"Летом солнце будет вставать в два ночи". В Усть-Каменогорске выступили против смены часового пояса
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