Отправлено: - 12:02

Козлов я:

В современном Новом Казахстане актуальнее было бы исследовать влияние родов и землячеств на структуры власти. И рассказать, как одни протаскивают других, а страдает от этого государство.

юля елиссева:

А как же четвёртый жуз? У них тоже есть свой ру - руские.

очень скучно пишетнесколько книг его читал-вместо публицистики чем и являются его книги ударяется в псевдо историчность с занудными отсылками а вот этот историк так сказал, а этот так сказал а этот вот так и длиннющие цитаты этих историков на пол книгиты либо публицистику для масс даешь либо монографию научную пишешь определись? и новая книга я уверен такая жене умеют наши еще в научно увлекательную публицистику чтобы прям бестселлер по типу "Добычи" Ергина про историю выкачки нефти или того же акунина или зыгаря про историю россииЦитата:роды никак не влияют уже давноземлячества и группировки дамногие почему то путают трайбализм с типичным совковым явлением как региональные группировки по типу "днепропетровских" которых тянул брежнев или "грузин" которых вытаскивал сталин.в россии везде "питерско-карельские кгбшники" у руляу нас везде южане алматинские и "кулибаевские" от назера остались.Сейчас токаев их северными пытается "разбавить"да это интересно но ни один политолог даже "либеральный" чето не хочет эту тему подниматьЦитата:ну нет) эти первыми друг друга перегрызут по любому поводу