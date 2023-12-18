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История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48216
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
Известный казахстанский историк Радик Темиргалиев, автор нескольких трудов об истории Казахстана от периода Золотой орды и до ХХ века, выпустил новую книгу "История казахских племен". Он ответил на несколько популярных вопросов.
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Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
А как же четвёртый жуз? У них тоже есть свой ру - руские.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 72
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 10:44
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3276
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 11:14
Цитата:
В современном Новом Казахстане актуальнее было бы исследовать влияние родов и землячеств на структуры власти. И рассказать, как одни протаскивают других, а страдает от этого государство.
рассказал, как родоплеменная система казахского народа влияла на формирование государств на территории нашей страны
В современном Новом Казахстане актуальнее было бы исследовать влияние родов и землячеств на структуры власти. И рассказать, как одни протаскивают других, а страдает от этого государство.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14514
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 12:02
очень скучно пишет
несколько книг его читал-вместо публицистики чем и являются его книги ударяется в псевдо историчность с занудными отсылками а вот этот историк так сказал, а этот так сказал а этот вот так и длиннющие цитаты этих историков на пол книги
ты либо публицистику для масс даешь либо монографию научную пишешь определись? и новая книга я уверен такая же
не умеют наши еще в научно увлекательную публицистику чтобы прям бестселлер по типу "Добычи" Ергина про историю выкачки нефти или того же акунина или зыгаря про историю россии
Цитата:
роды никак не влияют уже давно
землячества и группировки да
многие почему то путают трайбализм с типичным совковым явлением как региональные группировки по типу "днепропетровских" которых тянул брежнев или "грузин" которых вытаскивал сталин.
в россии везде "питерско-карельские кгбшники" у руля
у нас везде южане алматинские и "кулибаевские" от назера остались.Сейчас токаев их северными пытается "разбавить"
да это интересно но ни один политолог даже "либеральный" чето не хочет эту тему поднимать
Цитата:
ну нет) эти первыми друг друга перегрызут по любому поводу
несколько книг его читал-вместо публицистики чем и являются его книги ударяется в псевдо историчность с занудными отсылками а вот этот историк так сказал, а этот так сказал а этот вот так и длиннющие цитаты этих историков на пол книги
ты либо публицистику для масс даешь либо монографию научную пишешь определись? и новая книга я уверен такая же
не умеют наши еще в научно увлекательную публицистику чтобы прям бестселлер по типу "Добычи" Ергина про историю выкачки нефти или того же акунина или зыгаря про историю россии
Цитата:
Козлов я:
В современном Новом Казахстане актуальнее было бы исследовать влияние родов и землячеств на структуры власти. И рассказать, как одни протаскивают других, а страдает от этого государство.
В современном Новом Казахстане актуальнее было бы исследовать влияние родов и землячеств на структуры власти. И рассказать, как одни протаскивают других, а страдает от этого государство.
роды никак не влияют уже давно
землячества и группировки да
многие почему то путают трайбализм с типичным совковым явлением как региональные группировки по типу "днепропетровских" которых тянул брежнев или "грузин" которых вытаскивал сталин.
в россии везде "питерско-карельские кгбшники" у руля
у нас везде южане алматинские и "кулибаевские" от назера остались.Сейчас токаев их северными пытается "разбавить"
да это интересно но ни один политолог даже "либеральный" чето не хочет эту тему поднимать
Цитата:
юля елиссева:
А как же четвёртый жуз? У них тоже есть свой ру - руские.
А как же четвёртый жуз? У них тоже есть свой ру - руские.
ну нет) эти первыми друг друга перегрызут по любому поводу
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 12:26
Цитата:
Но факт остаётся фактом. Русские самый мночисленный ру в Казахстане. Их 3 миллиона в стране, согласно последней переписи. На втором месте со значительным оставанием аргыны - их 520 тысяч.
abaika95:
ну нет) эти первыми друг друга перегрызут по любому поводу
ну нет) эти первыми друг друга перегрызут по любому поводу
Но факт остаётся фактом. Русские самый мночисленный ру в Казахстане. Их 3 миллиона в стране, согласно последней переписи. На втором месте со значительным оставанием аргыны - их 520 тысяч.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5371
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 13:48
Цитата:
Действительно скучно и неинтересно: - перепечатка и пересказ с других источников.
Надо что бы интересно было, в основном для молодёжи, да и нашему возрасту то же будет интересно, и конкретно по каждому роду и красочно с тамгами и родовыми уранами и по каждому роду известных людей.
Всегда негласно считалось: - Улы жуз - ремесленники и земледельцы; Орта жуз- поэты и учёные; Кыше жуз- воины и завоеватели.
abaika95:
скучно пишет
скучно пишет
Действительно скучно и неинтересно: - перепечатка и пересказ с других источников.
Надо что бы интересно было, в основном для молодёжи, да и нашему возрасту то же будет интересно, и конкретно по каждому роду и красочно с тамгами и родовыми уранами и по каждому роду известных людей.
Всегда негласно считалось: - Улы жуз - ремесленники и земледельцы; Орта жуз- поэты и учёные; Кыше жуз- воины и завоеватели.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14514
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 14:03
Цитата:
факт остается фактом
русских 3 млн в рк
а казахов 16 млн
русские между собой делятся на выходцев с урала, Поволжья,сибири
казахи делятся на племена
но в политическом смысле казахи многоэтничные и при возникновении проблем не делятся у русских же целые какие-то конгрессы в европе заседают по разделению россии на конфедерацию с сибиряками,уральцами итд
Цитата:
да прошли уже эти времена
все со всеми перемешались уже
только маргинал сейчас будет делить кого-то по степеням
в городских семьях же это воспринимается уже как экзотика
спрашивать с какого кто ру
юля елиссева:
Но факт остаётся фактом. Русские самый мночисленный ру в Казахстане.
Но факт остаётся фактом. Русские самый мночисленный ру в Казахстане.
факт остается фактом
русских 3 млн в рк
а казахов 16 млн
русские между собой делятся на выходцев с урала, Поволжья,сибири
казахи делятся на племена
но в политическом смысле казахи многоэтничные и при возникновении проблем не делятся у русских же целые какие-то конгрессы в европе заседают по разделению россии на конфедерацию с сибиряками,уральцами итд
Цитата:
ACROS:
Всегда негласно считалось:
Всегда негласно считалось:
да прошли уже эти времена
все со всеми перемешались уже
только маргинал сейчас будет делить кого-то по степеням
в городских семьях же это воспринимается уже как экзотика
спрашивать с какого кто ру
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34495
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 14:06
Но жениться кыпшаку на кыпшачке не советую..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34495
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 14:38
Цитата:
А эти, шапырашты?
abaika95:
роды никак не влияют уже давно
роды никак не влияют уже давно
А эти, шапырашты?
-
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