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≡ История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48216
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
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Известный казахстанский историк Радик Темиргалиев, автор нескольких трудов об истории Казахстана от периода Золотой орды и до ХХ века, выпустил новую книгу "История казахских племен". Он ответил на несколько популярных вопросов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3201
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
#1
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А как же четвёртый жуз? У них тоже есть свой ру - руские.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
72
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 10:44
#2
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:-) :-) :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3276
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 11:14
#3
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Цитата:
рассказал, как родоплеменная система казахского народа влияла на формирование государств на территории нашей страны

В современном Новом Казахстане актуальнее было бы исследовать влияние родов и землячеств на структуры власти. И рассказать, как одни протаскивают других, а страдает от этого государство.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14514
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 12:02
#4
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очень скучно пишет
несколько книг его читал-вместо публицистики чем и являются его книги ударяется в псевдо историчность с занудными отсылками а вот этот историк так сказал, а этот так сказал а этот вот так и длиннющие цитаты этих историков на пол книги
ты либо публицистику для масс даешь либо монографию научную пишешь определись? и новая книга я уверен такая же
не умеют наши еще в научно увлекательную публицистику чтобы прям бестселлер по типу "Добычи" Ергина про историю выкачки нефти или того же акунина или зыгаря про историю россии
Цитата:
Козлов я:
В современном Новом Казахстане актуальнее было бы исследовать влияние родов и землячеств на структуры власти. И рассказать, как одни протаскивают других, а страдает от этого государство.

роды никак не влияют уже давно
землячества и группировки да
многие почему то путают трайбализм с типичным совковым явлением как региональные группировки по типу "днепропетровских" которых тянул брежнев или "грузин" которых вытаскивал сталин.
в россии везде "питерско-карельские кгбшники" у руля
у нас везде южане алматинские и "кулибаевские" от назера остались.Сейчас токаев их северными пытается "разбавить"
да это интересно но ни один политолог даже "либеральный" чето не хочет эту тему поднимать

Цитата:
юля елиссева:
А как же четвёртый жуз? У них тоже есть свой ру - руские.

ну нет) эти первыми друг друга перегрызут по любому поводу
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3201
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 12:26
#5
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Цитата:
abaika95:
ну нет) эти первыми друг друга перегрызут по любому поводу

Но факт остаётся фактом. Русские самый мночисленный ру в Казахстане. Их 3 миллиона в стране, согласно последней переписи. На втором месте со значительным оставанием аргыны - их 520 тысяч.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5371
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 13:48
#6
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Цитата:
abaika95:
скучно пишет


Действительно скучно и неинтересно: - перепечатка и пересказ с других источников.

Надо что бы интересно было, в основном для молодёжи, да и нашему возрасту то же будет интересно, и конкретно по каждому роду и красочно с тамгами и родовыми уранами и по каждому роду известных людей.

Всегда негласно считалось: - Улы жуз - ремесленники и земледельцы; Орта жуз- поэты и учёные; Кыше жуз- воины и завоеватели.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14514
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 14:03
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Но факт остаётся фактом. Русские самый мночисленный ру в Казахстане.

факт остается фактом
русских 3 млн в рк
а казахов 16 млн
русские между собой делятся на выходцев с урала, Поволжья,сибири
казахи делятся на племена
но в политическом смысле казахи многоэтничные и при возникновении проблем не делятся у русских же целые какие-то конгрессы в европе заседают по разделению россии на конфедерацию с сибиряками,уральцами итд
Цитата:
ACROS:
Всегда негласно считалось:

да прошли уже эти времена
все со всеми перемешались уже
только маргинал сейчас будет делить кого-то по степеням
в городских семьях же это воспринимается уже как экзотика
спрашивать с какого кто ру
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34495
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 14:06
#8
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Но жениться кыпшаку на кыпшачке не советую..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34495
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 14:38
#9
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Цитата:
abaika95:
роды никак не влияют уже давно

А эти, шапырашты?
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