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Решили срезать через речку - Полицейские спасли мужчин из под льда в Житикаре
Решили срезать через речку - Полицейские спасли мужчин из под льда в Житикаре
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