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≡ Труп новорожденного нашли в мусорном контейнере Рудного. Полиция ищет очевидцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48214
Труп новорожденного нашли в мусорном контейнере Рудного. Полиция ищет очевидцев
Отправлено: 18.12.23 - 00:42
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Об этом сегодня, 17 декабря, отвечая на запросы журналистов, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области. В сообщении ведомства указано, что тело обнаружено около 12 часов дня в мусорном контейнере по ул. Корчагина. Младенца завернули в полиэтиленовый пакет.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1554
Re: Труп новорожденного нашли в мусорном контейнере Рудного....
Отправлено: 18.12.23 - 00:42
#1
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Жесть!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6530
Re: Труп новорожденного нашли в мусорном контейнере Рудного....
Отправлено: 18.12.23 - 10:02
#2
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Прямая работа участковых,они обязаны знать в лицо всех дебоширов, наркоманов,старух с деменцией,женщин с лёгким поведением, барыг и иждивенцев. С водителями неудачниками, курящими подростками,горе-строители, коммерсантами и прочими должны заниматься уполномоченные органы.
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