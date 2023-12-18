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≡ История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48214
История казахских племен: Как "ру" влияли на формирование народа и государства
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
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Известный казахстанский историк Радик Темиргалиев, автор нескольких трудов об истории Казахстана от периода Золотой орды и до ХХ века, выпустил новую книгу "История казахских племен". Он ответил на несколько популярных вопросов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3200
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 09:54
#1
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А как же четвёртый жуз? У них тоже есть свой ру - руские.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
72
Re: История казахских племен: Как "ру" влияли на...
Отправлено: 18.12.23 - 10:44
#2
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:-) :-) :-)
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