Областной аким, его замы, начальники многочисленных департаментов и управлений на работу подъезжают на автомобилях, причем не со стороны площади. Ну расчистите проход для пешеходов. Нет же, вылизывают всю площадь. Читать новость
.....не надо смеятся Дракоша над другими,может придётся ещё раз поменять дойчланд на другую страну в связи с ситуацией,прийдут типа 90х закончится халява энегоресурсов и так они подорожали а на следующий год обещают подорожание только электричества на 10 20%,мы выжили на жаренной картошке и подсобном хозяйстве, даче огороде, а в европе в данный момент нет подсобных хозяйств и такое количество дач а если таковы есть то не везде можно садить картофель итд .Сколько уже предприятий закрылось или хотят из за дороговизны энергии страна становится не конкурентно способной,зайди на дойче велле почитай в какой ситуации фольксваген сименс из за потери контрактов и санкций.
Ну нет, чистили, но голый лед был, еще зуже, потому что подтаял, а снега уже сверху не было. Даже если и чистят, то мне кажется что поток людей там в сотню раз больше, чем на любом другом тротуаре, тут ходят буквально всю ночь и много людей
Кстати, владельцы магазинов и прочих обслуживающих население "сервисов" обязаны приводить территории возле их локаций в безопасное состояние? Посыпать песком, сбивать лёд и тп? Очень редко такое наблюдаю. Видимо, власти не контролируют, не штрафуют, пострадавший народ в суд не подаёт Заштатный город, судари, никакой цивилизации!
Автор отмечает про чинопочитание нынешних чиновников различного уровня. Вместе с тем, на мой взгляд чинопочитание, привилегии, специальные пайки, отдельные здравницы, дома отдыха и многое другое присутствовало и при советах. Скорее всего не скоро избавимся, следует отметить, что не все чиновники остались в той ступени развития. Как говорит Леонид Каневский, но это уже совсем другая история, ниже отмечу, с цитированием отрывков дискуссии, более пяти летней давности.
Так в период СССР, на местах областные и районные главы перемещались на волгах (Газ 24 - серийно производился с 1970 года). Никита Сергеевич Хрущев первоначално перемещался на бронированном автомобиле ЗИС-115 из гаража особого назначения, настоящий сейф на колесах, с мотором в 162 лошадиных сил. Отмечают, что он затем перешёл на ЗИС-110Б. Интересно, что на такой машине ездили и обычные граждане! ЗИС-110Б работали в такси, и не только в Москве. Они мало отличались от модели Никиты Сергеевича. Первый советский лимузин (ГАЗ-14 «Чайка» 1976 года выпуска), ставший первым в серии, в том же году подарили Леониду Ильичу Брежневу на его 70-летие.
Как отметил выше, более пяти лет тому назад отмечали, что европейские высокопоставленные чиновники более скромные, Борис Джонсон перемещается по городу на велосипеде, Ангеле Меркель проживает в обычной многоэтажке, экс-президент Финляндии Тарья Халонен, вела вполне скромный образ жизни, летала со своей делегацией эконом классом, вместе с обычными гражданами.
Следует учесть, что для отдельных граждан Запад и США не могут быть примерами. Они твердят, что загнивают, скоро им будет кирдык, во всех бедах виноваты. Как шутят Обама, у нас везде мусорит, газ не подключает, дороги, школы и больницы не строит и.т.д.
У нас есть этический кодекс, где расписаны стандарты служебной этики государственных служащих, сдают тесты, однако, пока положительных результатов недостаточно. Как я понимаю, развитие в этом направлении будет происходить в эволюционном русле, опять же, чиновники ведь выходцы из народа и из космоса никто не прилетит и не заменит их.
Более пяти лет тому назад отмечал, что такие важные качества как скромность, уважительное отношение к окружающим, воспитанность никому не помешают, в том числе и чиновникам разного уровня. Как обычно процитирую самого себя.
Kairat stayer: Там указано, что многие министры и премьер-министры федеральных земель предпочитают бронированные лимузины Mercedes или BMW. Ангела Меркель выбрала для себя Audi A8.
Если бы все чиновники были скромными, включая руководителей федеральных земель, тогда другое дело. Из той же 10-ки политиков, Борис Джонсон - британский государственный деятель, политик, член Палаты общин, ранее Министром иностранных дел Великобритании, мэром Лондона и ещё ранее был известным журналистом, при этом практически всегда на работу добирался на велосипеде.
В народе говорят, что власть и богатства портят человека, исходя из вышеизложенного, отчасти соглашусь, но всё таки, отдельные из них не изменяют своим принципам на протяжении всей жизни. В частности, такие как Борис Джонсон, никакого пиара и показухи, перемещается по мегаполису на велосипеде, при этом беседует с гражданами на перекрёстках, осуществляет по их просьбе селфи и.т.д. Тем самым, он не выставляет свои заслуги напоказ, уважаем народом, свой - человек. Там же в 10-ке указано, что экс-президент Финляндии Тарья Халонен вела вполне скромный образ жизни, летала со своей делегацией эконом классом, вместе с обычными гражданами. Все вошедшие поприветствовали присутствующих, вели себя очень скромно, обедали «из общего котла», ходили в один туалет и ничем не привлекали внимания. Видели бы вы гордые и счастливые лица финнов. В этот момент я им завидовала (написала в Фейсбуке Tatyana Goldman).
При этом никто же не требует, чтобы наши высокопоставленные чиновники переместитесь в юрты, как в своё время В.И. Ленин вынужденно временно жил в шалаше, когда скрывался. Но такие важные качества как скромность, уважительное отношение к окружающим, воспитанность никому не помешают, в том числе и чиновникам разного уровня.
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