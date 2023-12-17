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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:18
#14476
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:23
#14477
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:25
#14478
Комментарий проходит проверку.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:28
#14479
Комментарий проходит проверку.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1124
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:30
#14480
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Цитата:
111: Где твоя страна, которой ты присягал?
Это замечательный аргумент, смотри - я откосил и теперь никому ничего не должен. А новой стране я тоже не присягал, и не буду. Логика неполноценной личности. Или женщины?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:45
#14481
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Цитата:
111:
Вчера всю ночь работал в Латвии и слушал их местное радио. Я впервые узнал и услышал о проекте " Идите лесом" ( смешное название, но проект серьёзный)
В кратце: оно помогает дезертировать обоим сторонам как россиянам, так и украинцам. И Это не пророссийский проект! Тем более радио в Латвии.
И вот там чудовищные вещи говорили. Про заградотряды с украинской стороны, про ямы где пытают своих же кто не хочет идти воевать.Про самострелы что б уклонится от войны.
Марик У каждого человека в любом случаи есть выбор. Ваш племяник принял свой выбор. Не дрогнул. А записался со своими братьями по оружию.
Он настоящий мужик в любом случаи( он ещё не числится погибшим) Он герой. Гордись им.

[Исправлено: Vit, 17.12.2023 - 23:21]
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1124
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:54
#14482
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Цитата:
Vit:
И они пошли не за Путина а против нациков и их главаря и предателя православного И еврейского народа по кличке " Зелёный".

В этом посте все хорошо, кроме процитированного. Или это тоже по радио сказали?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34472
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:21
#14483
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Цитата:
Мишаня:
Это замечательный аргумент, смотри - я откосил и теперь никому ничего не должен. А

Я болел туберкулезом.
Что надо было делать?
Насчет новой страны.
Раз я не присягал своей Родине, то наверно имею право жить в другой стране?
Это кстати вопрос к поуехавшим, изгоям, которые присягали СССР и который предали его...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34472
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:22
#14484
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Цитата:
Vit:
Марик У каждого человека в любом случаи есть выбор. Ваш племяник принял свой выбор. Не дрогнул. А записался со своими братьями по оружию.

И где тут патриоты, почему отец племянника просит подачки?
Он отец Героя или нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34472
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:24
#14485
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Цитата:
Vit:
Он герой. Гордись им.

Гордиться трупом или брошенным мясом?
У тебя кто то погибал на СВО?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34472
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:25
#14486
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Цитата:
Vit:
Он герой. Гордись им.

Ты отправишь своих детей или племянников на СВО?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13743
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:32
#14487
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Цитата:
111: Ты отправишь своих детей или племянников на СВО?
Это будет их выбор. Я не смогу их отговорить или заставить. Они взрослые и решение будут принимать сами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34472
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 01:01
#14488
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Цитата:
Vit:
Это будет их

Война еще будет долго.
Посмотрим.
Как ты отнесешься..
Сейчас сколько твоему?

[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 01:02]
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 01:53
#14489
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