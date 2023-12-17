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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:18
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:23
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:25
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:28
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:30
Цитата:
111: Где твоя страна, которой ты присягал?Это замечательный аргумент, смотри - я откосил и теперь никому ничего не должен. А новой стране я тоже не присягал, и не буду. Логика неполноценной личности. Или женщины?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:45
Цитата:
В кратце: оно помогает дезертировать обоим сторонам как россиянам, так и украинцам. И Это не пророссийский проект! Тем более радио в Латвии.
И вот там чудовищные вещи говорили. Про заградотряды с украинской стороны, про ямы где пытают своих же кто не хочет идти воевать.Про самострелы что б уклонится от войны.
Марик У каждого человека в любом случаи есть выбор. Ваш племяник принял свой выбор. Не дрогнул. А записался со своими братьями по оружию.
Он настоящий мужик в любом случаи( он ещё не числится погибшим) Он герой. Гордись им.
[Исправлено: Vit, 17.12.2023 - 23:21]
111:Вчера всю ночь работал в Латвии и слушал их местное радио. Я впервые узнал и услышал о проекте " Идите лесом" ( смешное название, но проект серьёзный)
В кратце: оно помогает дезертировать обоим сторонам как россиянам, так и украинцам. И Это не пророссийский проект! Тем более радио в Латвии.
И вот там чудовищные вещи говорили. Про заградотряды с украинской стороны, про ямы где пытают своих же кто не хочет идти воевать.Про самострелы что б уклонится от войны.
Марик У каждого человека в любом случаи есть выбор. Ваш племяник принял свой выбор. Не дрогнул. А записался со своими братьями по оружию.
Он настоящий мужик в любом случаи( он ещё не числится погибшим) Он герой. Гордись им.
[Исправлено: Vit, 17.12.2023 - 23:21]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.12.23 - 23:54
Цитата:
В этом посте все хорошо, кроме процитированного. Или это тоже по радио сказали?
Vit:
И они пошли не за Путина а против нациков и их главаря и предателя православного И еврейского народа по кличке " Зелёный".
И они пошли не за Путина а против нациков и их главаря и предателя православного И еврейского народа по кличке " Зелёный".
В этом посте все хорошо, кроме процитированного. Или это тоже по радио сказали?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:21
Цитата:
Я болел туберкулезом.
Что надо было делать?
Насчет новой страны.
Раз я не присягал своей Родине, то наверно имею право жить в другой стране?
Это кстати вопрос к поуехавшим, изгоям, которые присягали СССР и который предали его...
Мишаня:
Это замечательный аргумент, смотри - я откосил и теперь никому ничего не должен. А
Это замечательный аргумент, смотри - я откосил и теперь никому ничего не должен. А
Я болел туберкулезом.
Что надо было делать?
Насчет новой страны.
Раз я не присягал своей Родине, то наверно имею право жить в другой стране?
Это кстати вопрос к поуехавшим, изгоям, которые присягали СССР и который предали его...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:22
Цитата:
И где тут патриоты, почему отец племянника просит подачки?
Он отец Героя или нет?
Vit:
Марик У каждого человека в любом случаи есть выбор. Ваш племяник принял свой выбор. Не дрогнул. А записался со своими братьями по оружию.
Марик У каждого человека в любом случаи есть выбор. Ваш племяник принял свой выбор. Не дрогнул. А записался со своими братьями по оружию.
И где тут патриоты, почему отец племянника просит подачки?
Он отец Героя или нет?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:24
Цитата:
Гордиться трупом или брошенным мясом?
У тебя кто то погибал на СВО?
Vit:
Он герой. Гордись им.
Он герой. Гордись им.
Гордиться трупом или брошенным мясом?
У тебя кто то погибал на СВО?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:25
Цитата:
Ты отправишь своих детей или племянников на СВО?
Vit:
Он герой. Гордись им.
Он герой. Гордись им.
Ты отправишь своих детей или племянников на СВО?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 00:32
Цитата:
111: Ты отправишь своих детей или племянников на СВО?Это будет их выбор. Я не смогу их отговорить или заставить. Они взрослые и решение будут принимать сами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 01:01
Цитата:
Война еще будет долго.
Посмотрим.
Как ты отнесешься..
Сейчас сколько твоему?
[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 01:02]
Vit:
Это будет их
Это будет их
Война еще будет долго.
Посмотрим.
Как ты отнесешься..
Сейчас сколько твоему?
[Исправлено: 111, 18.12.2023 - 01:02]
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.12.23 - 01:53
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