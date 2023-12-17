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≡ Решили срезать через речку - Полицейские спасли мужчин из под льда в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48212
Решили срезать через речку - Полицейские спасли мужчин из под льда в Житикаре
Отправлено: 17.12.23 - 21:43
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ЧП произошло вчера, 16 декабря, на речке Шортанды возле Житикары. Местные жители, одному 31 год, другому 51, решили срезать путь домой через реку и провалились под лед. Это увидел очевидец, который и вызвал полицейских.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1553
Re: Решили срезать через речку - Полицейские спасли мужчин из...
Отправлено: 17.12.23 - 21:43
#1
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Цитата:
Полицейские переодели мокрую форму и продолжили нести службу, - отметили в ведомстве.

Источник:


Молодцы! Что то толлей не слышно и не видно..
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1124
Re: Решили срезать через речку - Полицейские спасли мужчин из...
Отправлено: 17.12.23 - 23:38
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Молодцы!

Не поспоришь.
Когда араевскую водку в 99-м таскали, в декабре в той же речушкее ушла машинка под воду. Ну, почти. Сами спаслись. Но с полицией было бы хуже, 100%!
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