Отправлено: - 16:28

drakon:



Цитата:.....не надо смеятся Дракоша над другими,может придётся ещё раз поменять дойчланд на другую страну в связи с ситуацией,прийдут типа 90х закончится халява энегоресурсов и так они подорожали а на следующий год обещают подорожание только электричества на 10 20%,мы выжили на жаренной картошке и подсобном хозяйстве, даче огороде, а в европе в данный момент нет подсобных хозяйств и такое количество дач а если таковы есть то не везде можно садить картофель итд .Сколько уже предприятий закрылось или хотят из за дороговизны энергии страна становится не конкурентно способной,зайди на дойче велле почитай в какой ситуации фольксваген сименс из за потери контрактов и санкций.