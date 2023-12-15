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≡ «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48210
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
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А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5369
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 16.12.23 - 19:44
#75
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Цитата:
Добринцофф:
я буду спрашивать разрешения


Утрировать не надо: - можно подумать остальные гос.органы и услогодатели бизнесу всё предоставляют по льготному тарифу- как раз наоборот, всё по повышенным расценкам нежели физ.лицам. Вот и ОСИ тоже не хочет упускать свою выгоду - нравиться это торгашам или нет - у них такие расценки, тем более эти ОСИ будут зажимать бизнес покрепче нежели ПКСК- там было пофиг- деньги взяли и в карман положили председатель с бухом, а тут очевидно - нет- всё прозрачно и всё под контролем.
А тут ещё ситуация именно у них - недоброжелательная - кругом суды и скандалы - то шлагбаум, то заезд, то ещё что то - вот и у этого бизнеса создалась нехорошая репутация - сутяжническо-скандальная.

Не может рота шагать не в ногу, когда один шагает в такт.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9190
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 19:51
#76
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Цитата:
ACROS:
как раз наоборот, всё по повышенным расценкам нежели физ.лицам.

---Но потом это все в конечном итоге оплачивают те же физ.лица!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21267
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 16.12.23 - 22:51
#77
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Цитата:
111:

Ты людям переплату за ключи от шлагбаумов вернул? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34452
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 17.12.23 - 00:26
#78
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Цитата:
maxsaf:
Ты людям переплату за ключи от шлагбаумов вернул?

Хоть не по теме, но каким людям и какую переплату?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5369
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 17.12.23 - 15:45
#79
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Цитата:
Гога:
все в конечном итоге оплачивают те же физ.лица!


Ну да !!!

Налог на НДС поднимают с 12 до 16 % - в конце - платят РЯДОВЫЕ потребители; НацБанк поднимает ставку - в конце тоже платят рядовые заёмщики; Минэнерго поднимает цены на бензин, ДТ и автогаз - в конце тоже платят рядовые пассажиры; Правительство поднимает, под явно продавленным олигархами лозунгом, цены на ЖКХ - " тарифы в обмен на модернизацию"- конские цены тоже будет оплачивать рядовые владельцы жилья;

Вот интересно: - кругом все , естественно с разрешения Правительства и Президента, поднимают цены и на товары и на услуги, якобы направленные на снижение инфляции и улучшения благосостояния народа, но стоит малому бизнесу особенно торговли, поднять цены на свою продукцию( они же должны выживать в связи с ростом цен) как тут как тук рыскающая по прилавкам магазинах и базарах комиссия по мониторингу цен с акимата и начинается крик и давление .

Какой то парадокс.
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