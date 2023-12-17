Re: На "исчезновение" детей с портала eGov.kz жалуются...

Отправлено: - 15:07

Я смотрю люди переживают, читают, ищят свои данные. Наивные) Да не кто не даст детям деньги их разворуют пока ребёнок будет рости до 18 лет. А его счёт БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА переведут на Багамы себе какой нибудь чиновник Че в первый раз что ли ?)