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≡ На "исчезновение" детей с портала eGov.kz жалуются казахстанцы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48210
На "исчезновение" детей с портала eGov.kz жалуются казахстанцы
Отправлено: 17.12.23 - 15:07
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В преддверии запуска программы "Национальный фонд - детям" казахстанские родители начали проверять корректность информации о своих детях в личном кабинете на веб-портале "Электронного правительства". И многие столкнулись с проблемой - раздел "Сведения о детях" либо пустует, либо в нем кого-то не хватает.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13741
Re: На "исчезновение" детей с портала eGov.kz жалуются...
Отправлено: 17.12.23 - 15:07
#1
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Я смотрю люди переживают, читают, ищят свои данные. Наивные) Да не кто не даст детям деньги их разворуют пока ребёнок будет рости до 18 лет. А его счёт БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА переведут на Багамы себе какой нибудь чиновник Че в первый раз что ли ?)
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