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≡ Николай ВОРОНИН: Аномальная зона Костаная?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48209
Николай ВОРОНИН: Аномальная зона Костаная?
Отправлено: 17.12.23 - 09:34
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Областной аким, его замы, начальники многочисленных департаментов и управлений на работу подъезжают на автомобилях, причем не со стороны площади. Ну расчистите проход для пешеходов. Нет же, вылизывают всю площадь.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
71
Re: Николай ВОРОНИН: Аномальная зона Костаная?
Отправлено: 17.12.23 - 09:34
#1
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ну так надо поменять эту страну,
если конечно хватит денег и ума.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26131
Re: Николай ВОРОНИН: Аномальная зона Костаная?
Отправлено: 17.12.23 - 12:50
#2
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Цитата:
Начальник:
ну так надо поменять эту страну,

Я - поменял... :lol:
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