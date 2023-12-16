Отправлено: - 23:03

saba:

Елбасы уже почти стал пенсионером, когда принимал пенсионные законы, наши пенсионеры живут практически в очень хорошем положении , сравните

Цитата:только законы не принимают, и не сидят у кормушки 30 лет, от беда