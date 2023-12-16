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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48207
Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 11:26
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В Новый год все мы, пусть в разной степени, становимся немного детьми, верящими в чудеса. Вот только в «чудеса» от Национального бюро по статистике верить не хочется, они мерзки и лживы. Мы помним прошедший год, когда в силу импортозависимости, санкционной ситуации у соседей и не очень хорошего урожая у нас бушевала дикая инфляция.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
172
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 16.12.23 - 23:03
#15
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Цитата:
saba:
Елбасы уже почти стал пенсионером, когда принимал пенсионные законы, наши пенсионеры живут практически в очень хорошем положении , сравните

только законы не принимают, и не сидят у кормушки 30 лет, от беда
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9190
Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...
Отправлено: 17.12.23 - 00:40
#16
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