Отправлено: - 19:44

Добринцофф:

я буду спрашивать разрешения

Цитата:Утрировать не надо: - можно подумать остальные гос.органы и услогодатели бизнесу всё предоставляют по льготному тарифу- как раз наоборот, всё по повышенным расценкам нежели физ.лицам. Вот и ОСИ тоже не хочет упускать свою выгоду - нравиться это торгашам или нет - у них такие расценки, тем более эти ОСИ будут зажимать бизнес покрепче нежели ПКСК- там было пофиг- деньги взяли и в карман положили председатель с бухом, а тут очевидно - нет- всё прозрачно и всё под контролем.А тут ещё ситуация именно у них - недоброжелательная - кругом суды и скандалы - то шлагбаум, то заезд, то ещё что то - вот и у этого бизнеса создалась нехорошая репутация - сутяжническо-скандальная.Не может рота шагать не в ногу, когда один шагает в такт.