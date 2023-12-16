Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Наперсточники отдыхают...

Отправлено: - 22:19

Зря Аркадий Семёнович наехал на Нацбюро по статистике, это бесправная структура не имеющая своего голоса и вынужденная лгать и изворачиваться в угоду реальным вершителям наших судеб. Я уже писал о своём обращении в Министерство труда и социальной защиты РК в прошлом году ровно по той же причине..ничего не изменилось за прошедший год. В ответе (подписанном кстати Вице-Министром Е.Биржановым) вначале говорилсь красивые и правильные слова , цитата: "В соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841, для поддержания размеров солидарных пенсий на приемлемом уровне их размеры ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на два процента. Размеры базовой пенсионной выплаты индексируются на уровень инфляции." А далее начинается сплошной маразм , далёком от реалий жизни, цитата: " При этом, прогнозный уровень инфляции определяется согласно Прогноза социально-экономического развития (далее – ПСЭР), по разработке которого ответственным государственным органом является Министерство национальной экономики РК . Так, согласно ПСЭР на 2022-2026 годы, утвержденного 24 августа 2021 года протоколом № 27, уровень инфляция на 2022 год предусматривается в коридоре 4-6 %. В рамках проекта Закона РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» предусматривается повышение солидарных пенсий на 7%.". Ну и плюс 2% на опережение ,вот и искомые 9% повышения пенсии.Я так понимаю, в этом году такая же песня. ЗАНАВЕС! Мы живём и будем жить до 2026 года по ПСЭР (слово то какое мерзкое..псиное),по их же прогнозам ,оторванным от действительности. Создаётся впечатление,что живём не в Казахстане, а в стране У , где сплошная перемога! Так что хочу сказать , что руководству страны (а закон проходил все инстанции и подписан Президентом)глубоко плевать на то как живут 2 миллиона пенсионеров, в зазеркалье своя жизнь,свои правила и приоритеты. Хоть бы в люди вышли или в окно глянули.. А Аркадий Семёнович коли надобно будет письмо-ответ из Минтруда (мало ли ,для аргумента) ,пусть напишет в личку или даст эл.адрес, скину.