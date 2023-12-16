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«Союз мастерства и таланта»: выставка, посвящённая 90-летию Союза художников РК, открылась в картинной галерее
«Союз мастерства и таланта»: выставка, посвящённая 90-летию Союза художников РК, открылась в картинной галерее
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