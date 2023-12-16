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≡ «Союз мастерства и таланта»: выставка, посвящённая 90-летию Союза художников РК, открылась в картинной галерее
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48207
«Союз мастерства и таланта»: выставка, посвящённая 90-летию Союза художников РК, открылась в картинной галерее
Отправлено: 16.12.23 - 20:38
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В экспозиции размещено более 50 произведений костанайских художников, написанных в разные годы, разных жанрах и техниках. Открытие выставки приурочено ко Дню Независимости Республики Казахстан
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
720
Re: «Союз мастерства и таланта»: выставка, посвящённая 90-летию...
Отправлено: 16.12.23 - 20:38
#1
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: выставка, посвящённая 90-летию Союза художников РК

.....я Ни как не пойму как может быть 90 лет Союзу художников РК 90 лет? С прошлым коммуняцким периодом мы распрощались или нет разве у нас неначалось новое летоисчесление нового свободного государства,улицы посёлки,города переименовываем а тута обана 90 лет....здесь мы да а тута нет чёт похоже на двойные стандарты какие то.Кто то может мне обьяснить как так получается?
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