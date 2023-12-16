Re: «Союз мастерства и таланта»: выставка, посвящённая 90-летию...

Отправлено: - 20:38

: выставка, посвящённая 90-летию Союза художников РК



.....я Ни как не пойму как может быть 90 лет Союзу художников РК 90 лет? С прошлым коммуняцким периодом мы распрощались или нет разве у нас неначалось новое летоисчесление нового свободного государства,улицы посёлки,города переименовываем а тута обана 90 лет....здесь мы да а тута нет чёт похоже на двойные стандарты какие то.Кто то может мне обьяснить как так получается?