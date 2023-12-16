В Новый год все мы, пусть в разной степени, становимся немного детьми, верящими в чудеса. Вот только в «чудеса» от Национального бюро по статистике верить не хочется, они мерзки и лживы. Мы помним прошедший год, когда в силу импортозависимости, санкционной ситуации у соседей и не очень хорошего урожая у нас бушевала дикая инфляция. Читать новость
депутаты Парламента, как бы они не маскировались, получают около 2 млн тенге плюс 12 премий в году в размере оклада, плюс средства на проживание, питание, командировки, транспорт, представительские расходы.
saba: наши пенсионеры живут практически в очень хорошем положении , сравните
То есть, если кому-то кажется, что наши пенсионеры неплохо живут, то можно индексировать пенсии по подтасованным данным? Да, у некоторых пенсионеров пенсии побольше, чем зарплаты некоторых работающих Но, может, надо бороться за повышение зарплат по сравнению с пенсиями, а не принижать пенсии по сравнению с зарплатами?
Наше законодательство так устроенно что на выборы или ещё на что то серьёзное - то инициатива, как правило, идёт только от какой нибудь партии - без партии нельзя.
Насчёт призыва к партии: "...давайте, земляки..." - то навряд ли какая либо партия захочет без СОГЛАСОВАНИЯ с АП что либо предпринимать- завтра её лишат всех привелегии и финасирования с гос.бюджета и не допустят к выборам- не зря их всех называют "карманные" партии.
депутаты Парламента, как бы они не маскировались, получают около 2 млн тенге плюс 12 премий в году в размере оклада, плюс средства на проживание, питание, командировки, транспорт, представительские расходы.
они все на гос. пайке жирном и кто будет тявкать против?Себе самому яму рыть,я чёт не припомню при прежней власти или нынешней чтоб какой депутат был против чего?.Пример свежий с гибелью шахтёров в Караганде кто то слово замолвил?
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