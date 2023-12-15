Отправлено: - 14:45

Добринцофф:

При чем здесь ты и ещё какой то коммерсант,кроме вас

Цитата:Так они же в аренду сдают?Все наши коммерсанты, которые подают на нас в суд.У одного только вещи там, ее магазин.Не сдает.Остальные все сдают.Такие же как и я