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«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48206
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 15.12.23 - 11:33
А сложностей уже сейчас столько, что Совет по защите прав предпринимателей вынужден был собраться с нестандартной повесткой. Обычно он разбирает вопросы, связанные с противостоянием бизнеса и государственных органов. Но оказалось, что конфликты с ОСИ стоят особняком. Ими некому заниматься.
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«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 09:54
Цитата:
Цитата:
Вот он сказал.
111:
Где кто то говорил, что за ремонт в два раза больше?
Где кто то говорил, что за ремонт в два раза больше?
Цитата:
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.
Источник:
Источник:
Вот он сказал.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3673
Re: «Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае...
Отправлено: 16.12.23 - 11:09
Цитата:
Всегда нужно находить прямой язык. Для бизнеса касается. По поводу ОСИ, когда нужно было, помню ходил от акимата человек, прямым текстом говорил, выгодно вам, магазин будет платить Больщую часть
abaika95:
ой какой меценат прям
ой какой меценат прям
Всегда нужно находить прямой язык. Для бизнеса касается. По поводу ОСИ, когда нужно было, помню ходил от акимата человек, прямым текстом говорил, выгодно вам, магазин будет платить Больщую часть
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5365
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:01
Цитата:
Очень просто: - занимаешь площадь под бизнес, то и плати по конски; не хочешь платить - иди на работу бюджетником, на оклад и плати за ту же площадь как все. Всё просто: - Мы (ОСИ) позволяем тебе заниматься бизнесом- ты за это платишь. Налоги, социалка - это другое- это твои отношения с государством. Нам - корешки; им - вершки или наоборот.
Добринцофф:
Как зависит стоимость ремонта
Как зависит стоимость ремонта
Очень просто: - занимаешь площадь под бизнес, то и плати по конски; не хочешь платить - иди на работу бюджетником, на оклад и плати за ту же площадь как все. Всё просто: - Мы (ОСИ) позволяем тебе заниматься бизнесом- ты за это платишь. Налоги, социалка - это другое- это твои отношения с государством. Нам - корешки; им - вершки или наоборот.
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:41
Цитата:
Этотне за ремонт, я же показывал тебе, на ремонт должен идти другой счет.
Это обслуживание.
Жильцы платят 60 тенге.
Предприниматели 32
Добринцофф:
Вот он сказал.
Вот он сказал.
Этотне за ремонт, я же показывал тебе, на ремонт должен идти другой счет.
Это обслуживание.
Жильцы платят 60 тенге.
Предприниматели 32
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3673
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:44
Я не понимаю, есть цель какая то? Если есть цель тогда войне должен быть конец. Если нет , то тогда извините
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 14:45
Цитата:
Так они же в аренду сдают?
Все наши коммерсанты, которые подают на нас в суд.
У одного только вещи там, ее магазин.
Не сдает.
Остальные все сдают.
Такие же как и я
Добринцофф:
При чем здесь ты и ещё какой то коммерсант,кроме вас
При чем здесь ты и ещё какой то коммерсант,кроме вас
Так они же в аренду сдают?
Все наши коммерсанты, которые подают на нас в суд.
У одного только вещи там, ее магазин.
Не сдает.
Остальные все сдают.
Такие же как и я
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:42
Цитата:
Вы это серьёзно сейчас,я буду спрашивать разрешения у кого то председателя ОСИ заниматься мне бизнесом или нет?
ACROS:
Всё просто: - Мы (ОСИ) позволяем тебе заниматься бизнесом- ты за это платишь.
Всё просто: - Мы (ОСИ) позволяем тебе заниматься бизнесом- ты за это платишь.
Вы это серьёзно сейчас,я буду спрашивать разрешения у кого то председателя ОСИ заниматься мне бизнесом или нет?
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:45
Цитата:
Да,мне вообще до одного места на ваших коммерсантов,АКРОС сказал что бизнес налоги не платит или платит копейки ,я ему привёл пример что бизнес платит и неплохо.
Когда писал про бизнес,то это необязательно ты или коммерсы в вашем доме.
Вот так понятно?
111:
Так они же в аренду сдают? Все наши коммерсанты, которые подают на нас в суд. У одного только вещи там, ее магазин. Не сдает. Остальные все сдают. Такие же как и я
Так они же в аренду сдают? Все наши коммерсанты, которые подают на нас в суд. У одного только вещи там, ее магазин. Не сдает. Остальные все сдают. Такие же как и я
Да,мне вообще до одного места на ваших коммерсантов,АКРОС сказал что бизнес налоги не платит или платит копейки ,я ему привёл пример что бизнес платит и неплохо.
Когда писал про бизнес,то это необязательно ты или коммерсы в вашем доме.
Вот так понятно?
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:47
Цитата:
То есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32?
Всё верно?
111:
Это обслуживание. Жильцы платят 60 тенге. Предприниматели 32
Это обслуживание. Жильцы платят 60 тенге. Предприниматели 32
То есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32?
Всё верно?
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:56
Цитата:
Ох, какой ты догадливый!
Все верно!
Добринцофф:
есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32? Всё верно?
есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32? Всё верно?
Ох, какой ты догадливый!
Все верно!
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 17:59
Цитата:
Приди в ОСИ, загляни в бумаги, ну если разрешат, сфотаю, отправлю в личку и сам увидишь, сколько за 400 квадратов, сдаваемых в аренду еще двадцати предпринимателям или больше, сколько платят хозяева этих помещений.
Добринцофф:
То есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32? Всё верно?
То есть в девятиэтажке в центре города Кустанай где ты живёш,жильцы платят ОСИ 60 тнг,а предприниматели 32? Всё верно?
Приди в ОСИ, загляни в бумаги, ну если разрешат, сфотаю, отправлю в личку и сам увидишь, сколько за 400 квадратов, сдаваемых в аренду еще двадцати предпринимателям или больше, сколько платят хозяева этих помещений.
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 18:22
Цитата:
А это тогда что?
Цитата:
111:
Ох, какой ты догадливый!
Ох, какой ты догадливый!
А это тогда что?
Цитата:
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.
Источник:
Источник:
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 18:32
Цитата:
Хех..
Ну не знаю пока, что это..
Платят они по 32 тенге.
Добринцофф:
это тогда что? Цитата: Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.
это тогда что? Цитата: Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.
Хех..
Ну не знаю пока, что это..
Платят они по 32 тенге.
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 19:00
Цитата:
Немножечно маленькой лжи, в каждом сочинении, и читатель введен в заблуждение..
А на ремонт, это все же другое, в Рудном 17 тенге с квадрата, плюс к основным 68 за техобслуживание.
То есть два счета.
Все вместе 85, и потому нет целевых сборов на насосы, на дырявую крышу и тд.
[Исправлено: 111, 16.12.2023 - 19:02]
Добринцофф:
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.
Для нас установили тариф, который значительно больше, чем у жильцов.
Немножечно маленькой лжи, в каждом сочинении, и читатель введен в заблуждение..
А на ремонт, это все же другое, в Рудном 17 тенге с квадрата, плюс к основным 68 за техобслуживание.
То есть два счета.
Все вместе 85, и потому нет целевых сборов на насосы, на дырявую крышу и тд.
[Исправлено: 111, 16.12.2023 - 19:02]
«Отдыхайте. Мы без вас все приняли...» - В Костанае предприниматели заявляют о проблемах с ОСИ и прогнозируют дальнейшие осложнения
Отправлено: 16.12.23 - 19:06
За капремонт пока и ОСИ и ПКСК некоторые не берут, но наверно скоро начнут все.
Тем более в таких старых домах.
Тем более в таких старых домах.
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